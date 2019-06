iOS 13: Ce introduce cea mai nouă actualizare de sistem a celor de la Apple

Foto via Apple

Într-un comunicat de presă, cei de la Apple promit, cu ajutorul acestor modificări de software, o viteză mai bună şi o experienţă mai bine optimizată pentru utilizator. iOS 13 vine cu o viteză mai mare pentru sistemul de deblocare facială FaceID (cu până la 30%) şi deschiderea aplicaţiilor.

O altă funcţie importantă introdusă odată cu iOS 13 este dark mode, care schimbă schema de culoare a interfeţei pentru a oferi o experienţă mai bună utilizatorului, în special în mediile întunecate.

Dark Mode poate fi integrat şi de cei care realizează aplicaţii pentru iOS şi va putea fi programat să pornească automat la o anumită oră.

Foto via Apple

Dark Mode este o funcţie extrem de apreciată de utilizatorii de smartphone-uri, fiind deja integrată şi de cei de la Samsung şi Huawei pe smartphone-urile lor.

Apple a lucrat şi la aplicaţia Photos, care va fi mai bine organizată şi va evidenţia cele mai bune fotografii. Astfel, fotografiile similare vor fi ascunse cu ajutorul unui program bazat pe machine learning.

Foto via Apple

Editarea fotografiilor şi videoclipurilor este îmbunătăţită, oferind mai multe opţiuni utilizatorului. De asemenea, acesta va putea realiza cu uşurinţă modificări asupra fotografiilor realizate, unele dintre acestea chiar din interiorul aplicaţiei.

Sign In with Apple este numele unei funcţii noi a companiei din Cupertino, introdusă pentru a oferi un plus de securitate. Cu ajutorul acesteia, utilizatorii nu vor mai fi nevoiţi să se înregistreze în diferite aplicaţii sau pe diferite site-uri cu contul de pe reţelele sociale sau cu alte adrese de email, ci o vor putea face cu Apple ID-ul personal. Accesul se face rapid, pe bază de Face ID sau Touch ID, iar serviciul va beneficia şi de two-factor authentication.

Foto via Apple

Dezvoltatorii de aplicaţii vor primi un ID generat la întâmplare, pentru a proteja identitatea utilizatorului. Chiar şi în cazurile în care dezvoltatorul cere un nume şi o parolă, utilizatorul va avea opţiunea de a-şi păstra adresa de e-mail privată şi a-i oferi acestuia una generată la întâmplare.

Nu în ultimul rând, Apple îşi actualizează şi funcţia Apple Maps, pentru care promite o experienţă nouă, cu mai multe date pentru pietoni, o acoperire mai largă a drumurilor şi adrese mai precise.

iOS 13 va fi introdus cel mai probabil în această toamnă, iar cei interesaţi să testeze noul software se pot înscrie aici.

