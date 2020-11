Huawei Mate 40 Pro - Design nou, acelaşi telefon excelent (TECH REVIEW)

Aşa cum spuneam în urmă cu câteva săptămâni, la lansarea oficială a lui Mate 40 Pro, am avut ocazia de a testa telefonul cu aproximativ 10 zile înainte de lansare, şi l-am mai păstrat pentru încă aproape 20 după aceea. În total, am stat aproape 30 de zile pe Huawei Mate 40 Pro, timp suficient pentru a examina cam tot ce poate acest telefon.

Aşadar, să o luăm cu începutul: pachetul nu prezintă mari diferenţe faţă de Mate 30 Pro - Huawei are un design specific pentru seriile sale flagship (alb pentru Pro, negru pentru Mate) şi acesta este respectat şi aici. Înăuntru regăsim o husă transparentă, bună pentru a-ţi proteja telefonul până când vrei să cumperi alta, mai chic sau mai utilă, împreună cu încărcătorul de 66W şi cablul aferent (astea pe lângă telefon, normal).

Design spectaculos

Aspectul lui Mate 40 Pro este unul spectaculos - e un telefon superb, cu un design nou, dar familiar. Regăsm acelaşi cerc pe spate, în care se află ansamblul de cameră, însă de această dată centrul său este „ocupat” de simbolul Leica, cei patru senzori fiind poziţionaţi pe cercul exterior şi alcătuind un fel de pătrat. Protuberanţa camerei nu este foarte mare, cum se întâmplă pe alte flagship-uri, iar cu adăugarea unei huse devine aproape insesizabilă.

Aruncăm o privire pe laterale înainte să vorbim de spatele telefonului, şi descoperim că Mate 40 Pro a revenit la butoanele fizice de volum, care lipseau de pe Mate 30 Pro. Asta nu înseamnă însă că cele virtuale au dispărut, Huawei permiţând utilizatorului să aleagă metoda favorită de control şi să le folosească sau nu, după cum doreşte. Îmi place asta, chiar dacă nu am fost un mare fan al butoanelor virtuale, ştiu că acestea au avut ceva susţinători, care spuneau că odată ce te obişnuieşti cu ele, devin uşor de utilizat. Aşa este, şi eu am experimentat asta, dar tot prefer să am controlul de volum fizic.

Ajungem şi la spate. Este din sticlă, bineînţeles, aşa cum îi stă bine unui telefon flagship (sau, în variantele mai scumpe, cu piele vegană), cu un şasiu din aluminiu, şi un finisaj mat, excelent la atingere. Varianta de culoare pe care am testat-o eu este Mystic Silver şi aduce puţin aminte de acea culoare foarte populară pe care a avut-o P30 Pro la lansare, Breathing Crystal. E cu siguranţă un telefon care o să atragă priviri, strălucind în diferite culori, în funcţie de lumina sub care este poziţionat.

Ecranul rămâne ultra curbat

Display-ul are 6,76 inci, fiind un telefon mare, în mod evident, deşi la prima vedere ţi se pare mai mult lat decât lung. E acoperit cu sticlă, Mate 40 Pro având şi rezistenţă IP68 la praf şi apă.

Avem de-a face cu un OLED cu rezoluţie de 1344 x 2772 de pixeli, cu format 18,5:9 şi rată de refresh de 90Hz, care se vede absolut superb. Este o încântare să te uiţi la acest ecran, culorile sunt vibrante şi curate, iar viteza în plus adăugată se simte cu uşurinţă atunci când te „plimbi” prin meniu sau prin diferite aplicaţii.

Marginile extra curbate (la 88 de grade, sper să nu mă înşel) pot cauza atingeri accidentale, dar asta mult prea rar pentru a îţi cauza o reală neplăcere. Mie îmi plac, şi sincer sper ca măcar Huawei să rămână la acest trend, dacă Samsung se va ralia alegerii făcute deja de Apple, de a reveni la marginile acelea drepte, parcă şlefuite.

Kirin 9000, performanţă la superlativ şi ce nu îmi place la capitolul software

La capitolul performanţă avem un Kirin 9000 5G, primul microprocesor fabricat pe 5nm dintr-un telefon Huawei, un adevărat monstru în orice îţi doreşti să faci cu telefonul. Este extraordinar de puternic şi nu există în acest moment vreun joc sau aplicaţie care să pună în genunchi cele 8 nuclee ale sale şi procesorul grafic Mali-G78, sau cel puţin nu le-am găsit eu.

Ajungem la RAM + stocare şi aici sunt două opţiuni, ambele cu 8GB de memorie RAM şi 256GB sau 512GB disponibili pentru stocare (care este ultra rapidă, de tip 3.1), suficienţi pentru majoritatea utilizatorilor acestui telefon. Dacă nu tragi videoclipuri la calitate 4K constant, nu ar trebui să ai nicio problemă.

Înainte să trecem la camere şi autonomie, facem un mic popas ca să vorbim de software. Bineînţeles, lipsesc serviciile Google de pe Mate 40 Pro, lucru care nu ar trebui să mai mire pe nimeni. Am mai menţionat în materiale anterioare că îmi place faptul că Huawei încearcă să creeze un magazin de aplicaţii care să concureze cu cele ale lui Apple şi Google, iar AppGallery se dezvoltă bine şi are o mulţime de soluţii. Huawei a adăugat recent PetalMaps, o alternativă bună pentru Google Maps, are şi modalităţi de transport precum Bolt sau delivery precum Foodpanda. Ce mă deranjează însă sunt reclamele care îţi apar înainte de a intra în magazinul de aplicaţii. Sigur, sunt foarte scurte, de vreo 3 secunde, dar mi se pare că oferă întregului software un feeling cheap, ieftin, care îmi aduce aminte de branduri mai mici, şi nu de o experienţă premium.

Camera

Camerele sunt similare cu cele de pe Huawei P40 Pro, al cărui review îl poţi citi aici . Modulul principal are 50MP, iar cel tele are 12MP, ambele fiind identice cu cele de pe P40 Pro (f/1.9 şi f/3.4). Diferenţele apar la ultrawide, care are 20MP pe Mate 40 Pro, faţă de 40MP pe P40 Pro (f/1.8 la ambele) şi la camera de selfie, care vine cu 13MP şi f/2.4 pe Mate, faţă de 32MP şi f/2.2 pe P40 Pro.

Toate cifrele acestea de mai sus se traduc destul de simplu - o performanţă de cameră solidă, competentă şi comparabilă cu orice alt flagship din piaţă. Totuşi, trebuie să recunosc că îmi place mai mult cea de pe P40 Pro. Reprezentarea culorilor pe Mate 40 Pro e fidelă, cadrele cu zoom optic ies foarte bine şi surprind o cantitate substanţială de detalii, însă Night Mode-ul „din cutie” (fără modificări în aplicaţia de cameră sau în setările pro) mi se pare mai slăbuţ decât pe P40 Pro, ceea ce e ciudat, ţinând cont că se folosesc de acelaşi algoritm. Parcă P40 Pro reţine însă mai multe detalii şi e surprinde mai bine fotografiile în beznă - lucru de aşteptat, până la urmă, ţinând cont că vorbim de seria P.

Mai multe fotografii realizate cu Mate 40 Pro se găsesc aici.

Nu mă înţelege greşit însă, Mate 40 Pro este un telefon superb pe partea foto, şi plusează pe cea de video. Avem filmare până la 4K cu 60fps, HDR şi stabilizare foarte bună. Imaginea se ajustează rapid când este confruntată cu lumini de intensitate diferită şi detaliile nu se pierd, iar culorile arată la fel de bine pe video ca şi pe foto. Avem şi un sample video, mai jos.

În fine, ultimul lucru pe care aş mai vrea să îl mai punctez este autonomia. Avem o baterie de 4400mAh, cu fast charging de 66W (Huawei pare că a vrut efectiv să facă un „one-up” faţă de alţi producători din piaţă, un lucru care m-a amuzat puţin) şi, foarte important, fast wireless charging de 50W. Telefonul se încarcă foarte repede, în sub o oră, şi bateria te poate ţine cu uşurinţă două zile, mai ales dacă lucrezi de-acasă, cum fac majoritatea în ziua de astăzi, şi telefonul nu mai e utilizat constant, ca înainte.

Ah, mai e totuşi ceva: sunetul. Anul trecut m-am plâns de sunetul lui Mate 30 Pro, care mi se părea foarte slab, însă am menţionat în review că e foarte posibil să fie o problemă a unităţii mele de test. Mi s-a confirmat rapid că bănuiala mea era corectă, când am întâlnit un posesor de Mate 30 Pro care suna mult mai bine decât al meu. Anul acesta, din fericire, unitatea pe care am primit-o a mers perfect inclusiv la capitolul sunet, care este puternic, clar şi nu se „sparge” la volum mai ridicat, un lucru foarte bun.

Concluzie

La nivel de hardware, Huawei Mate 40 Pro este un telefon aproape perfect, cu mici hibe, care nu strică însă cu nimic experienţa de utilizare extraordinară pe care ţi-o oferă acest telefon. La nivel de software, dilemele sunt deja cunoscute, şi depinde de fiecare dacă vrea sau nu să renunţe la ecosistemul serviciilor Google. Ţinând cont de rezultatele de vânzări ale lui P40 Pro, P40 lite sau P smart 2021, aş spune că Huawei nu are o problemă în a-şi găsi clienţi în acest moment, iar telefoanele sale nu pot fi ignorate, în mod cert. Plus că puţină concurenţă nu strică nimănui, în opinia mea.