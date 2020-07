Huawei lansează Festival of Apps, o nouă campanie cu premii de peste 140.000 de euro pentru utilizatorii săi

Prima etapă a campaniei are loc între 24 iulie şi 26 iulie, în timp ce a doua etapă se desfăşoară între 31 iulie şi 2 august.

În primele două etape, pentru a intra în concurs, utilizatorii trebuie să descarce gratuit una dintre următoarele 20 de aplicaţii prezente în Huawei AppGallery: Tidal, Jerry’s Pizza, Star Taxi, MyEnel, Card Sodexo, Bizi Day, Learn 33 Languages Free – Mondly, Antenaplay.ro, Banca Transilvania, BT Pay, NeoBT (Beta), Regina Maria, Bringo Delivery, Digi Online, Yoxo: Abonamentul Digital, My Orange Romania, Orange Money, Huawei Browser, Bitdefender Antivirus Free sau Pago.

Cea de-a treia etapă a campaniei se desfăşoară în perioada 7 august– 9 august, în timp ce cea de-a patra etapă, şi ultima, are loc în perioada 14 august– 16 august. Şi în aceste etape, mecanismul de concurs este acelaşi, selecţia de aplicaţii care le poate aduce utilizatorilor Huawei AppGallery premii importante fiind următoarele: Tidal, Jerry’s Pizza, George Romania, VirtualCards – Loyalty Cards & Coupons Wallet, E.on Myline, 7card, My Edenred Romania, My BRD Mobile, 24 Pay, Cinemagia, OLX.ro, Digi Romania, Ştirile PRO TV, Saloanele Magic, Learn English Free, WorldClass Romania, MyAccount Telekom, Telekom TV, My Vodafone Romania sau Member Center.

Premiile în posesia cărora pot intra utilizatorii HUAWEI sunt următoarele:

40 de smartphone-uri Huawei P40 lite

60 de tablete Huawei MatePad T8 Wi-FI

80 de perechi de căşti Huawei FreeBuds 3i

100 de brăţări de fitness Huawei Band 4

1000 de vouchere Jerry’s Pizza pentru a doua pizza comandată din aplicaţie

1000 de vouchere Tidal Hi-Fi, care oferă acces gratuit la muzică de cea mai bună calitate timp de 6 luni.





Astfel, imediat după descărcarea uneia dintre aplicaţiile menţionate mai sus, utilizatorii trebuie să învârtă o roată a norocului, făcând clic pe butonul „Play”, disponibil în platformă. Pentru fiecare descărcare a unei aplicaţii dintre cele valabile în campanie, fiecare utilizator are o singură şansă de a îşi testa norocul.