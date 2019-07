Huawei lansează o competiţie de fotografie, cu premii de mii de euro

Compania chineză lansează competiţia de fotografie Huawei InFocus Awards, oferind posibilitatea tuturor pasionaţilor de fotografie cu smartphone-ul să îşi împărtăşească viziunea asupra lumii moderne.

Pasionaţii de fotografie îşi pot înscrie cadrele pe platforma dedicată competiţiei, în categoriile: #Emotion Tag, Hello, Life!, Faces, Going the Distance, Storyboard sau în categoria special concepută pentru clipurile video, Life Now.

Fotografiile înscrise vor fi prezentate într-o galerie online şi vor face subiectul unui vot public, până la data de 11 august 2019. În etapa următoare, cele mai bune fotografii vor fi evaluate de membrii unui un juriu format din experţi şi fotografi celebri.

Marele câştigător al competiţiei Huawei InFocus Awards va fi recompensat cu un notebook Huawei MateBook 13, un Watch GT, suma de 10.000 de euro şi un voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor.

Premiul pentru câştigătorii fiecărei categorii va consta în câte un Matebook 13, un Watch GT, un Huawei P30 Pro şi 2.000 de euro. De asemenea, ei vor intra în posesia unui voucher în valoare de 250 de dolari pe TripAdvisor. Ocupanţii locurilor doi şi trei vor primi câte un smartphone Huawei P30 Pro, respectiv un Huawei P30. De asemenea, câştigătorul desemnat de public va fi recompensat cu un Huawei P30 Pro şi un Watch GT.

România a avut deja un prim câştigător în competiţia Huawei dedicată fotografiei realizate cu telefonul mobil. Anul trecut, Costin Mocanu a impresionat juriul cu fotografiile sale extraordinare, fiind premiat la două dintre cele şase categorii din concurs.

