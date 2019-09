Experienţă: Vizita la Huawei Service Center

De două ori am apelat la service center într-o perioadă de doar câteva luni, o dată din cauza neatenţiei mele, şi a doua oara din cauza ghinionului. De fiecare dată am plecat însă cu telefonul refăcut şi mulţumit că îl pot folosi din nou.

Să o luăm de la început însă. Prin iunie, la doar câteva luni de la lansarea lui P30 Pro, am avut ”inspiraţia” de a-l scăpa şi de a-i sparge display-ul. Având experienţe anterioare cu câteva service-uri GSM din care am plecat nemulţumit, am decis să îl duc la o reprezentanţă oficială a celor de la Huawei - Service Center-ul de la Universitate.

A doua experienţă neplăcută am avut-o în luna august când, în urma unui update de software, placa de bază a telefonului nu a reacţionat prea bine. Aşadar, am pus din nou mâna pe telefon şi am decis să merg pentru a doua oară la Service Center.

În prima vizită, am plecat cu un display nou, iar în cea de-a doua, cu o nouă placă de bază. Ambele au durat 45 de minute, iar P30 Pro-ul este în continuare daily driver-ul meu, din motive pe care le voi detalia într-un articol viitor.

Care e morala acestei scurte experienţe? Una foarte simplă: dacă ai vreo problemă cu un smartphone Huawei, e mai bine să faci o vizită la Service Center, decât la un service GSM anonim. Şi dacă tot vorbim despre asta, cei interesaţi pot lăsa în comentarii câteva experienţe (plăcute sau neplăcute) pe care le-au avut atunci când au încercat să îşi repare dispozitivele.

