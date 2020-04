iPhone 11 porneşte de la $700. Pe scurt, este vorba despre un smartphone cu design clasic, care costă aproape de două ori mai puţin decât cel mai ieftin model din actuala gamă –porneşte de la $700.

Preţul de $400 poate părea ciudat, având în vedere că vine din partea unei companii pentru care marja de profit este extrem de importantă. Raportările trimestriale din ultimii ani au indicat o marjă cuprinsă între 37 şi 39 de procente. Pentru ca noul iPhone SE să se încadreze între aceste cifre, este nevoie ca diviziile de hardware şi servicii să contribuie din plin.

Pe partea de hardware, la fel ca vechiul iPhone SE, noul model este identic cu un exemplar mai vechi din gamă. Având aceleaşi trăsături ca un iPhone 8, noul iPhone SE nu trebuie să treacă prin paşii obişnuiţi (cercetare, prototipare, testare), ci poate trece direct la asamblare, iar această linie există deja, cel mai probabil în una dintre fabricile din India.

Componentele noi se rezumă la procesorul A13, împrumutat de la generaţia actuală, camera foto de 12 megapixeli, de asemenea şi ea de generaţie nouă, antenele WiFi şi 4G mai performante şi o baterie un pic mare. Însă toate aceste specificaţii nu aduc produsul la marja de profitabilitate pe care Apple o urmăreşte. De acest lucru se vor ocupa serviciile.

Apple Music, iCloud, Apple TV+, Apple Arcade şi Apple News+ sunt serviciile de care cei care aleg noul iPhone SE se pot bucura din prima zi de utilizare. Ce-i drept, în România, Apple TV+ şi Apple News+ nu sunt disponibile.

În State, Apple Music este disponibil în versiuni de $9.99 şi $14.99 pe lună. Spaţiul de stocare suplimentar, cumpărat prin iCloud costă de la $0.99 la $9.99 pe lună. Apple TV+ costă $4.99, însă primul an este gratuit pentru cei care şi-au cumpărat un nou dispozitiv Apple. Apple Arcade – din nou $4.99 pe lună. Nu în ultimul rând, Apple News+ costă $9.99 pe lună. Dacă un utilizator s-ar abona la toate, ar cheltui cel puţin $30.95 pe lună sau $371.4 pe an. Astfel, în decurs de numai 12 luni, acesta ar plăti celor de la Apple o valoare foarte apropiată a unui iPhone SE.

Evident că nu toată lumea se va abona la toate serviciile Apple. Aşa cum am spus mai sus, valabilitatea lor diferă de la ţară la ţară. Mai mult, Apple trebuie să concureze şi cu companii care oferă aceleaşi servicii. Cel mai mare rival în muzică este Spotify. O altă soluţie pentru stocare este Google drive. Apple TV+ se bate cu mult mai dezvoltaţii Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video şi Hulu. Apple Arcade nu este un concept nou pe piaţă, însă problema sa este lipsa jocurilor populare, zonă în care Sony (PlayStation) şi Microsoft (XBOX) stau mult mai bine prin abonamentele lor. Apple News+ este deocamdată singur pe piaţă, însă are de convins multă lume obişnuită cu conţinutul gratuit al publicaţiilor de pe internet.

Cu toate astea, mai mult ca sigur contabilii Apple şi-au făcut foarte temeinic temele şi au ajuns la concluzia că, în ciuda unui preţ de $400, noul iPhone SE poate deveni profitabil.