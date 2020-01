CES 2020: Acer anunţă noua serie de laptopuri convertibile Spin 5 şi Spin 3

Noile modele Acer Spin sunt dotate cu Acer Active Stylus cu încărcare rapidă, care utilizează tehnologia Wacom AES, Wi-Fi 6 şi o gamă completă de porturi, inclusiv USB tip C cu suport pentru Thunderbolt 3. Balamalele durabile şi la întoarceri de 360 de grade permit tranziţii line între cele patru moduri de lucru: tabletă, notebook, afişaj sau cort. Tastatura retroiluminată opţională extinde productivitatea în medii cu lumină scăzută.

Cu o grosime de doar 14.9 mm, noul Spin 5 (SP513-54N) are un ecran tactil de 13.5 inci (rezoluţie 2K) înconjurat de rame înguste de doar 7.78 mm, ceea ce îi conferă un raport ecran-corp de 80%. Formatul 3:2 al ecranului oferă cu 18% mai mult spaţiu vertical în comparaţie cu un ecran 16:9 la fel de larg. În plus, şasiul noului Spin 5 din aliaj magneziu-aluminiu şi suportul pentru palmă îl fac durabil şi uşor - doar 1.2 kg. Spin 5 vine, de asemenea, cu un cititor integrat de amprente pentru conectări rapide şi mai sigure prin Windows Hello.

Echipat cu un ecran mare Full HD de 14 inci, noul Spin 3 (SP314-54N) are un format tradiţional 16:9 şi rame subţiri de 7.82 mm care asigură un raport ecran-corp de 78%. Ecranul tactil oferă spaţiu amplu pentru a lucra la proiecte multiple, a compara documente şi a urmări videoclipuri. Cântărind doar 1.5 kg şi măsurând doar 16.9 mm grosime, designul zvelt al carcasei permite laptopului să fie luat cu usurinţă într-o servietă sau ghiozdan.

Atât Spin 5 cât şi Spin 3 sunt echipate cu Stylus Acer Active cu încărcare rapidă şi tehnologie Wacom AES (activ electrostatic), care reproduc cerneala şi hârtia, cu 4.096 niveluri de presiune, astfel încât scrierea, desenul şi toate interacţiunile cu acesta sunt precise şi realiste. Spin 5 acceptă opţional Acer Active Stylus cu tehnologie Wacom AES 2.0, pentru o experienţă de scriere mai lină şi mai precisă.

Lungimea este asemănătoare cu a unui stilou (12.53 cm) şi este texturat, ceea ce îl face confortabil în folosire. Când nu este folosit, stylus poate fi ţinut în docul special, unde va fi mereu în siguranţă şi va fi încărcat. Poate fi utilizat pentru 90 de minute de scriere activă după doar 15 secunde de încărcare.

Dotate cu procesoare până la Intel Core i7 de generaţia a 10-a, Acer Spin 5 şi Spin 3 oferă performanţe şi grafică integrată puternică Intel Iris Plus pentru divertisment, editare video şi jocuri uzuale. În plus, profesioniştii şi studenţii pot rămâne productivi în permanenţă datorită duratei de viaţă a bateriei - până la 15 ore pentru Spin 5 şi până la 12 ore pentru Spin 3. Ambele laptopuri Spin acceptă încărcare rapidă, oferind până la 4 ore de utilizare la o încărcare de doar 30 de minute.

Conectarea la periferice şi monitoare este rapidă şi uşoară cu notebook-urile Spin. Spin 5 include două porturi USB Type-C care acceptă Thunderbolt 3, permiţând partajarea video până la 4K pe monitoare externe şi livrarea de transferuri rapide de date către docuri şi dispozitive. Spin 5 oferă, de asemenea, două porturi USB 3.2 Gen 1 (unul cu încărcare offline), HDMI şi un cititor de carduri MicroSD. Spin 3 dispune de un port USB Type-C cu suport Thunderbolt 3, două porturi USB 3.2 Gen 1 (unul cu încărcare offline), HDMI şi un cititor de carduri MicroSD.

Placa de reţea wireless Intel Wi-Fi 6 cu bandă dublă rapidă (Gig +) AX201 (802.11ax) se conectează la viteze de până la de 3 ori mai rapide decât 802.11ac şi oferă o conectivitate îmbunătăţită, în special în zonele cu densitate de dispozitive, cum ar fi birourile, aeroporturile sau sălile de clasă.

Divertismentul pentru noile modele Spin este îmbunătăţit de difuzoarele duale şi Acer True Harmony pentru un sunet bogat şi realist. Microfoanele duale asigură o conexiune audio clară atunci când utilizaţi camera web HD pentru chat online. Utilizatorii se pot conecta, de asemenea, la dispozitiv prin voce pentru a interacţiona cu Cortana, chiar şi în modul Modern Standby, care este conceput pentru a oferi consumatorilor un acces mai bun la computerul lor.

Spin 5 oferă până la 1 TB de stocare pe SSD, în timp ce Spin 3 oferă opţiunea de SSD-uri duale pentru o capacitate maximă de stocare. Ambele oferă până la 16 GB RAM.

Acer Spin 5 va fi disponibil în EMEA din luna martie, la preţuri începând de la 999 euro.

Acer Spin 3 va fi disponibil în EMEA din luna februarie, la preţuri începând de la 649 euro.