Ce spune Derek Yu, preşedinte Huawei, despre Nova 9, următoarele lansări şi lupta cu restricţiile americane

La evenimentul din 21 octombrie, în afară de smartphone-ul Nova 9, Huawei a mai anunţat ceasul inteligent Watch GT3 şi căştile TWS FreeBuds Lipstick.

Discuţia cu Derek Yu s-a concentrat pe segmentul de smartphone şi pe vedeta lansării, Nova 9, dar a atins şi alte aspecte ale businessului Huawei. În continuare, cele mai importante informaţii.

Care sunt principalele avantaje ale lui HUAWEI Nova 9 faţă de competitori?

Din acest punct de vedere, pot spune că hardware-ul şi design-ul adoptat. Telefonul este foarte subţire şi colorat, cu un aspect unic şi apoi avem şi camera. Este foarte potent la nivel de fotografie şi nu putem uita de ecranul de calitate uşor curbat. Din punct de vedere al perspectivei software telefonul oferă o conexiune solidă şi conectivitate rapidă.

Ce strategie de vânzări aveţi şi care este publicul ţintă pentru HUAWEI nova 9?

Am început prezentarea prin a spune că este un flagship pentru generaţia tânără, fiind un telefon creat fix pentru cei activi, mereu în mişcare şi pasionaţi de tehnologie. Tinerii vor o cameră de calitate în buzunar, iar asta promovăm şi noi în campania de marketing, dorind ca tot mai mulţi să cunoască produsul nostru şi principalele sale avantaje.

De ce nu aţi folosit un procecesor cu capabilităţi 5G, ca modelele anterioare?

Ca să fiu sincer din cauza interdicţiilor americane nu avem acces la cipuri 5G. Dar facem eforturi să construim o relaţie cu Qualcomm, cu Intel şi Microsoft pentru a ne asigura că avem rezervele necesare. Dar cred că 4G e suficient deocamdată pentru consumatorii europeni. 5G e mai puternic din perspectiva tehnologiei, dar poţi găsi un scenariu de utilizare al telefonului în care face diferenţa? Eu cred că nu în acest moment.

De ce nu aţi lansat Nova 9 cu HarmonyOS 2.0, ca în China, şi aţi folosit Android 11?

În iunie anul acesta am anunţat HarmonyOS 2.0, este în principal pentru China şi avem deja peste 100 de milioane de utilizatori, care sunt mulţumiţi de experienţa pe care o oferă sistemul de operare. Când utilizatorii trec de la Android la HarmonyOS, nivelul de satisfacţie creşte cu 10%. Pentru utilizatorii din Europa vom introduce HarmonyOS de anul viitor (2022).

Ce se întâmplă cu segmentul de smartphone de vârf al Huawei în Europa?

Vom continua să investim în smartphone-urile flagship şi în special în segmentul de pliabile, dar şi în seriile Mate şi P. Centrul de cercetare şi dezvoltare (R&D) din Shanghai lucrează la o soluţie pentru cipurile 5G şi într-o zi toate flagship-urile Huawei vor fi din nou dotate cu 5G.

Este o piaţă foarte saturată şi vrem să ştiu de ce Huawei Nova 9 e o alegere mai bună decât Honor 50 (cele două modele arată aproape identic şi au specificaţii asemănătoare)?

Honor e fratele nostru. Ştiţi că ne-am despărţit de curând de Honor şi acum este o companie complet independentă. Dar cum am spus mai înainte suntem fraţi şi fraţii seamănă între ei, e de înţeles. Chiar îmi doresc ca Honor să aibă succes şi le doresc tot ce e mai bun. La Huawei credem că vom avea succes în industria telefoanelor mobile pentru că investim pe termen lung. Nu cred că toate companiile investesc anual 10% din venituri în cercetare şi dezvoltare. Şi de asemenea nu orice companie are propriul ecosistem. De aceea suntem atât de încrezători că putem câştiga pe termen lung această competiţie, datorită inovaţiei şi pentru consistenţa cu care investim. Chiar şi acum facem faţă unei provocări, dar continuăm să investim.

Care e cea mai mare provocare cu care v-aţi confruntat şi cum aţi depăşit-o?

Cred că cea mai mare provocare e să depăşeşti situaţia în care visezi ceva imposibil şi nu mai acţionezi. Încă îmi amintesc că în 2019, nu voi uita niciodată această dată, 16 mai, când guvernul american a impus restricţii noi nu ştiam nimic. Pe 19 mai Google ne-a informat oficial că nu mai putem folosi serviciile lor (GMS) pentru smartphone-urile viitoare. Apoi am început să primim o mulţime de întrebări de la jurnalişti, clienţi şi parteneri. "Huawei, ce se va întâmpla în continuare?" Şi ne-a luat mult timp să le explicăm: pentru dispozitivele actuale vom avea în continuare GMS, vor funcţiona aplicaţiile şi vom primi actualizări de versiuni.

Dar în companie tot speram ca într-o zi să reprimim GMS. Pentru aproape 7 luni, în 2019, n-am acţionat. Discutam intern despre cum am putea reprimi GMS, unii au văzut preţul ca o soluţie, dar nici o acţiune. Apoi mai târziu în acel an şeful nostru a organizat o întâlnire cu toată lumea şi ne-a spus să ne trezim, întâlnirea fiind în timpul zilei. ”Uitaţi de GMS şi apucaţi-vă de HMS! De ce ne-a sancţionat guvernul american? Nu pentru 5G ci pentru că vrea să ucidă Huawei, pentru că e o companie de tehnologie din China. ”Atunci ne-am trezit din vis, nu e din cauza 5G sau a unei greşeli pe care am făcut-o, e pentru că vor să ne ucidă. Şi toată lumea s-a trezit şi am început să ne gândim cum să facem HMS. La începutul lui 2020 am început să investim în HMS şi într-un an, un an şi jumătate a fost funcţional.

Deci provocarea e să te trezeşti din a visa cu ochii deschişi şi să începi să acţionezi. Cred din toată inima că aceasta e cea mai mare provocare.

Dar mai avem şi alte provocări, pe parte de cipuri, de ecosistem, de stocare. Sunt o mulţime de provocări, dar cred că dacă acţionăm acele provocări vor fi rezolvate.

Care e cel mai mare dezavantaj al smartphone-urilor Huawei în acest moment?

Cred că este timpul, avem nevoie de mai mult timp să vă oferim cel mai bun produs, cele mai bune servicii şi cea mai bună soluţie. Suntem funcţionali la toate capitolele, dar avem nevoie de mai mult timp pentru a egala concurenţii din industrie. Acum concurăm în mai multe segmente, nu doar în cel de smartphone: ceasuri inteligente, PC-uri, tablete şi multe dispozitive cu HarmonyOS. Când Dumezeu închide o uşă deschide trei ferestre. Daţi-ne puţin timp şi vă vom oferi cele mai bune produse şi cea mai bună experienţă.

Ce se va întâmpla cu seria de smartphone Mate (serie care de obicei se lansa în octombrie)?

Seria Mate e pe drum şi va fi lansată în 2022.

După aprope doi ani şi jumătate de la restricţiile americane cum priveşte compania situaţia? Aţi câştigat, aţi pierdut sau doar aţi supravieţuit?

Interdicţiile americane ne-au făcut cu adevărat mai puternici, aşa cum am menţionat anterior a fost o provocare pe segmentul de smartphone. Dar avem creştere pe segmentul PC, smartwatch şi căşti TWS. Deci restricţiile americane ne-au creat probleme. Dar avem relaţii foarte apropiate cu companiile americane, cu Intel, cu Microsoft, cu Qualcomm, ei au personalizat procesoare pentru noi. Cu ajutorul acestor parteneriate cred că avem un viitor asigurat.

Ce planuri aveţi pentru smartphone-urile pliabile?



Am lansat Huawei Mate X2 în China, dar nu l-am adus în regiunea mea. Mă lupt cu şeful să-l conving să-l aduc în regiunea mea. În martie voi prezenta ultimul pliabil în regiunea mea. Va fi lansat la MWC 2022 ( 28 februarie - 2 martie).