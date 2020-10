CAT S62 PRO, smartphone rezistent premium [TECH REVIEW]

Telefonul e mare şi gros, dar finisajele sunt foarte bune şi designul, ergonomic. N-aş spune că e elegant, dar nici că n-are stil. Rămân la ergonomie şi design industrial.

Revenind la dimensiuni, probabil că lungimea sau lăţimea nu sunt neobişnuite, dar grosimea de 11.9 mm şi greutatea de 248 de grame îţi vor atrage atenţia. Să nu uităm totuşi categoria din care face parte, telefoane rezistente pentru condiiţii grele de muncă. Mă refer la şantiere, lucru în medii sălbatice, platforme petroliere etc.

Butoanele sunt mari, proeminente şi aşezate la distanţa potrivită, astfel încât să fie uşor de folosit şi cu mănuşi, fără să le încurci sau atingi din greşeală. Pe partea dreaptă e butonul pornit/oprit striat, deasupra butoanelor de volum, iar pe stânga, în portocaliu, tastă rapidă programabilă, utilă pentru walkie-talkie (PTT), SOS (aplicaţia pentru lucrători izolaţi), pentru lansarea rapidă a lanternei sau camerei.

Ecranul de 5.7 inci de tip TFT LCD are protecţie Corning Gorilla Glass 6, rezoluţie FHD+ (1080 x 2160) şi raport 18:9. Poate fi utilizat cu mâinile ude şi răspunde bine la utilizarea cu mănuşi, dar pentru asta trebuie activată o funcţie suplimentară în meniu, secţiunea ecran (glove mode). Ecranul are culori echilibrate, contrast bun şi e destul de luminos pentru a fi folosit şi în lumina directă a soarelui. Totuşi, nu e la fel de luminos ca ecranul unui smartphone premium de entertainment.

Să vorbim şi despre "motorizare": sub carcasa rezistentă se află un procesor Snapdragon 660, un procesor grafic Adreno 512, 6GB de memorie RAM şi 128 GB de stocare, care poate fi extinsă cu card MicroSD de până la 256GB. Spaţiul pentru card de date e comun cu cel pentru al doilea SIM.

Pe partea de sistem de operare avem Android 10, cu posibilitatea actualizării la 11. Interfaţa e curată la fel ca la S42, în schimb sunt mai multe aplicaţii preinstalate. Nu lipseşte piaţa de aplicaţii Toolbox, dezvoltată de CAT, cu tot felul de instrumente utile şi OfficeSuite. Telefonul beneficiază de asistenţă Android Enterprise, acoperire pentru actualizări de securitate timp de 2 ani +1 an acoperire ESMR şi asistenţă zero-touch.

Una dintre cele mai utile aplicaţii, pentru profesionişti, de pe CAT S62 PRO, e camera termală, prima de sus în imagine. Aceasta foloseşte un modul Lepton 3.5.

În imagine avem meniul aplicaţiei FLIR (My FLIR PRO) prin care se accesează această cameră. Vedem două computere desktop, unul pornit (D) şi celălalt oprit. Zonele roşii sunt cele cu temperatura cea mai mare, pe unde e eliminată căldura produsă de sistem. Pe banda de sus avem marcate valorile între care se încadrează temperaturile, de la 23.7 la 31.9. Camera măsoară temperaturile în intervalul 20℃ to 400℃.

Neavând la dispoziţie mediul specific de utilizare pentru astfel de aplicaţii, l-am folosit în condiţii casnice, nu râdeţi de următoarea imagine în care avem o oală pe foc şi valorile minime, medii şi maxime ale temperaturilor.

Intenţionam să vă arăt cum se văd nişte ţevi prin care trece apa caldă prin comparaţie cu cele prin care trece apă rece, dar s-a nimerit să nu am apă caldă. Dacă sunteţi bucureşteni, probabil înţelegeţi. Am găsit totuşi o altă situaţie mai potrivită pentru camera termală. Am pornit pe un smartphone aflat la test aplicaţia Antutu Benchmark şi am fotografiat la început, după 2 min şi după 5 minute, de la stânga la dreapta.

Aplicaţia are şi opţiune de filmare, Time-Lapse şi YouTube-Live. Vezi un video scurt FullHD înregistrat cu camera termală.

În ansamblu cred că m-am ”jucat” mai mult cu camera termală decât cu camera foto clasică, pentru că are o mulţime de aplicaţii şi opţiuni interesante şi pentru că e o noutate, cel puţin pentru mine.

FLIR nu e doar o aplicaţie, ci şi un producător de echipamente termale. Mai multe detalii aici.

Am făcut, ca şi la S42, testul de spălare cu apă şi detergent. L-am şters cu prosopul şi a funcţionat perfect în continuare. Asta datorită standardelor MIL SPEC 810H şi IP69/IP68 rezistenţă la apă şi praf.

Camera foto principală a lui CAT S62 PRO e wide, are un senzor Sony de 12MP cu tehnologie dual pixel şi diafragmă f/1.8. Filmează până la 4K / 30 fps (3860x2160). Aici intrăm într-o zonă în care de obicei la un smartphone rezistent te temi să vorbeşti. Ei bine, camera nu e senzaţională, dar e super ok. Are şi zoom digital până la 8x. Până la 3x e chiar ok.

Focus bun, culori echilibrate, gamă dinamică ok si rezultă fotografii bune pe zi şi acceptabile noaptea.

Imaginile de noapte au puţin zgomot în zonele întunecate, nimic ieşit din comun.

Camera frontală, de selfie, are 8MP şi filmează până la 1080p.

Filmare 4K pe zi cu CAT S62 PRO. Îl salut pe tânărul care mi-a făcut cu mâna, n-am sesizat când filmam.

Filmare de noapte FullHD la 30 fps. Surprinzător, calitatea imaginii de noapte e mai bună decât a multor terminale smartphone flagship.

Când filmezi dar şi când fotografiezi se simte lipsa stabilizării optice sau măcar electronice. Cat S62 are un singur difuzor, în partea de jos, lângă portul USB-C şi lipseşte mufa Jack (3.5 mm), destul de ciudat pentru un smartphone rezistent. Volumul e puternic, dar nu deformează sunetul şi am sesizat că scoate în evidenţă vocea, probabil o chestiune de soft. Basul e bun, înaltele ok şi, în ansamblu, ai parte de o experienţă mulţumitoare, dacă eşti atent şi nu acoperi difuzorul. Pentru un smartphone rezistent calitatea sunetului e extraordinară. Gaming cu un smartphone rezistent? Da, specificaţiile permit să rulezi jocuri de ultimă oră cu setările grafice medii.

Şi Asphalt 9.

Bateria de 4000mAh nu e foarte mare pentru un smartphone rezistent cu un ecran la această rezoluţie şi încărcarea rapidă putea fi mai performantă. CAT S62 PRO se încarcă de la 0 la 100% în circa o oră şi 30 de minute. Aplicaţia AccuBaterry a făcut următoarele estimări: 6 ore şi 38 de minute de ecran aprins (SOT) şi 71 de ore şi 6 minute de utilizare mixtă.

În condiţiile în care l-am folosit mult pentru poze / video, jocuri şi distracţie în general.

Şi câteva teste sintetice, de la stânga la dreapta: Antutu, 3DMark şi GeekBench.

Cred că am spus cam tot ce se putea spune despre CAT S62 PRO, să tragem o concluzie. Un smartphone rezistent care are toate calităţile necesare pentru condiţii de muncă grele, dar care face faţă cu brio şi solicitărilor cotidiene obişnuite. Cu specificaţii premium pentru categoria sa şi aplicaţii de uz industrial, CAT S62 PRO poate fi o soluţie pentru cei care fac teren, dar ţin şi la imagine. Cu un preţ în jur de 3000 de lei, în mod cert nu e pentru oricine.