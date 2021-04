Tocmai de aceea, când vei urmări campania de lansare a telefonului pe plan local, vei avea o noua surpriză, fiind prima lansare locală de produs derulată prin intermediul stories-urilor, pe contul de Instagram @oppomobilero. Premiera are loc chiar astazi, pe tot parcursul zilei, iar, începând cu 17:00, vei putea urmări chiar mai mult decat atât: te vei bucura de un clip video experiment, filmat integral cu smartphone-urile OPPO Reno5 5G şi care reprezintă o incursiune în lumea unor tineri artişti.

„Stories-urile sunt modalitatea preferată de exprimare a tinerilor de pretutindeni, astfel că, atunci când am primit provocarea de a regiza un clip care să urmeze regulile de compoziţie a unei povesti moderne, mi-am dat seama că potenţialul creativ al unui asemenea experiment depăşeşte cu mult provocările de a filma şi monta într-o manieră neconvenţională. Bineinţeles, aliatul nostru de nădejde a fost un smartphone care impresionează la capitolul performanţe video, şi anume OPPO Reno5 5G, care ne-a surprins şi ne-a lăsat să experimentăm cadre şi abordări diferite.” a declarat Matei Mocanu, regizor din noua generaţie.

Tinerii artişti, care fac parte din campania de lansare locală a seriei Reno5, Film your story, şi a căror poveste a fost redată prin intermediul stories-urilor, sunt Daniel Rădulescu – sculptor, Andrei Morariu şi Bogdan Costea – fondatorii brandului de accesorii Optimef, Marius Fieraşcu - fashion designer, Mihai Zgondoiu – artist/curator si Diana Iulia Roman – actriţă, aceştia fiind apreciaţi atât pentru talentul şi munca depuse, cât şi pentru conţinutul creativ pe care îl postează constant în reţelele de socializare.

„Cum aduci iubitorii de artă în lumea ta într-un mod prin care să poţi păstra emoţia? Prin galeriile de artă unde îi întâlneşti şi, acum, prin social media. Eu mă număr printre artiştii care au folosit social media ca pe un spaţiu de întâlnire cu iubitorii de artă care vor să afle cum se traduce metalul şi scânteile în sculpturile pe care le întâlnesc apoi în expoziţii. Dar ca să fie o experienţă aproape tangibilă, trebuie să redai la o calitate bună fiecare vizual. Astfel încât, atunci când am primit propunerea OPPO, mi-am dat seama că toate scânteile s-au aliniat ca să pot spune povestea sculpturilor mele cu o tehnologie care o poate surprinde mult mai realist, ca fiecare imagine sau clip video publicat să devină ca o uşă deschisă spre atelierul meu pentru fiecare privitor.” mărturiseste Daniel Rădulescu, sculptor.

Noul OPPO Reno5 5G dispune de mai multe funcţii video care îl transformă în aliatul de nădejde al creatorilor de conţinut video, precum AI Highlight Video, Dual-View Video sau Ultra Steady Video 3.0. AI Highlight Video utilizează detecţia inteligentă a luminii, combinând algoritmii avansaţi Ultra Night Video şi Live HDR, pentru a îmbunătăţi semnificativ calităţile video ale smartphone-ului în condiţii de lumină scăzută şi scene filmate contre-jour.

„In viata reală nu e ca la repetitii, cand o scenă se reia de zeci de ori . Tocmai de aceea am nevoie de tehnologie intuitivă, care să imi permită să surprind pe loc continutul pe care mi-l doresc, iar rezultatul să fie unul la inăltimea asteptărilor celor care mă urmăresc. Iar asta fiindcă, in momentul de fată, există creatori de continut care investesc zeci de ore in productiile pentru retelele de socializare, iar, noi ceilalti, trebuie să compensăm, pe langă creativitate, cu imagini si video-uri la o calitate comparabilă, asa cum sunt cele surprinse cu OPPO Reno 5 5G.”consideră Diana Iulia Roman, actrită.

În ceea ce priveste noua funcţie Dual-View Video, aceasta permite filmarea simultană cu camera principală şi cea frontală, oferind o perspectivă dublă a imaginilor filmate – perfectă pentru creatorii de conţinut care îşi doresc să filmeze ambele cadre şi să fie parte din acţiune pe parcursul acestora.

„În arta contemporană conexiunea dintre artist şi curator este esenţială. Eu sunt hibrid-ul dintre cele două categorii: #ArtistCurator. Tehnologia mă ajută să ajung mai repede la conţinutul care mă inspiră şi, totodată, să pot să îmi pun ideile în aplicare, iar un smartphone performant nu mai este o opţiune, ci un element esenţial din viata de zi cu zi.” crede Mihai Zgondoiu, curator de artă.

Iar, când vine vorba despre baterie şi încărcare, OPPO Reno5 5G impresionează datorită bateriei de 4300 mAh şi a tehnologiei de încărcare rapide SuperVOOC 2.0 de 65W, care permite telefonului să se încarce de la 0 la 100% în 35 minute.

OPPO este prezent pe piaţa din România de mai puţin de 1 an, perioadă în care a început deja să câştige popularitate, produsele companiei fiind alese de din ce în ce mai mulţi români. Cele mai noi smartphone-uri lansate de companie sunt Reno5 5G si Reno5 Lite, disponibile în magazine online şi offline începând cu 10 aprilie.

Smartphone-urile şi accesoriile OPPO sunt disponibile la partenerii oficiali ai companiei, printre care se numără: Altex, Digi, eMAG, EuroGSM, Flanco, MediaGalaxy, Orange şi, Vodafone, .