Am testat Android Q - Beta 4 pe un smartphone Google Pixel 3 [TECH REVIEW]

Vă sfătuiesc să nu instalaţi pe dispozitivul smartphone principal variante Beta ale sistemelor de operare. Când spun smartphone principal, mă refer la cel pe care-l foloseşti în mod obişnuit pentru apeluri, SMS, e-mail, reţele sociale etc. De ce să nu instalezi variante Beta? Pentru că sunt instabile şi generează o grămadă de probleme. Aplicaţii care se blochează, aplicaţii care se deschid şi se închid la întâmplare, aplicaţii care nu pornesc sau dau alte erori.

Am folosit Google Pixel 3 aproape 2 săptămâni cu Android 9 şi apoi l-am introdus în programul de testare de la Google. Deci, nu e suficient să ai un smartphone compatibil cu Android Q (10), ci trebuie să-l înregistrezi oficial (enroll) în programul de testare.

Dacă foloseşti un dispozitiv compatibil (vezi aici lista de terminale smartphone compatibile cu Android Q), Google îţi permite să faci actualizarea. Dacă nu-ţi place cum funcţionează dispozitivul tău cu versiunea Beta poţi să ieşi din program, dar dispozitivul va fi resetat (şters). Dacă stai până la capăt în programul Beta dispozitivul tău va primi o versiune stabilă şi îţi vei păstra toate datele.

Sunt mai multe noutăţi în Android Q (10), dar cele mai importante, din punctul meu de vedere, ţin de protecţia datelor personale, de confidenţialitate.

1. În Android Q (10), în setări, ai o categorie separată Privacy. Intri în ea şi mergi la permisiuni de locatie pentru o aplicaţie poţi sa alegi să-i permiţi accesul la locaţie doar când o foloseşti. Mai sunt şi alte permisiuni pe care poţi să le setezi cum vrei tu, vezi în stânga exemplul cu Contactele. Da, accesul la contacte poate fi restricţionat şi în Android 9, dar modul de organizare al setărilor de confidenţialitate e nou, mai accesibil şi mai bine organizat.

3. Fonturile implicite sunt puţin mai mari decât cele din Android P (9) şi după cum afirmă unii, chiar mai mari decât cele din versiunile anterioare de Android Q.

4. Dacă apesi butonul power, ai 4 comenzi: power off, restart, screenshot şi emergency. Noutatea ar fi că există şi posibilitatea de a muta comenzile orizontal, jos.

Până am publicat eu acest review la Android 10 Q4 a apărut şi Android 10 Q5 . Conform XDA pe 1 august la ora 13.00 PM PST , 22.00 ora României, va avea loc o sesiune de AMA (ask me anything) pe platforma Reddit, în care poţi să adresezi întrebări tehnice inginerilor care au lucrat la Android Q.