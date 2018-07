Tenda PH3, adaptor de internet  comod şi simplu de folosit [TECH REVIEW]

Cum funcţionează?

Setul constă în două adaptoare de reţea Ethernet, plus două cabluri. Tragi un cablu din routerul de la furnizorul de internet şi-l bagi în primul adaptor, conectat la priză, al meu e în bucătărie. Apoi îl introduci pe al doilea în priză în camera unde ai computerul sau laptopul şi tragi din el firul de reţea, în dispozitivul în care vrei internet. În cazul meu, în dormitor, desktop. Apoi le apeşi la ambele butonul Pair pentru asociere şi conexiunea va merge instant. Distanţa între cele două prize prin care am făcut testul e de aproximativ 3 m.

Tenda PH3 Gigabit Powerline Adapter promite viteze Gigabit, desigur asta depinde de abonamentul pe care îl ai. Eu am acasă un abonament cu viteza maximă pe fir, la download 300 Mbps / upload 150 Mbps. Am făcut câteva teste cu Netograf şi pe fir am obţinut vitezele:

la download 291 Mbps / upload 179 Mbps

la download 287 Mbps / upload 169 Mbps

la download 294 Mbps / upload 164 MbpsAcelaşi test cu Netograf prin adaptorul Tenda PH3 a dat rezultatele:

la download 101 Mbps / upload 170 Mbps

la download 106 Mbps / upload 152 Mbps

la download 104 Mbps / upload 139 Mbps Am repetat testul la birou, cu adaptoarele Tenda PH3, introduse în prelungitoare electrice, nu direct în priză, din cauza poziţionării computerului şi cablurilor de reţea. Viteza obţinută direct pe fir este de 5 ori mai mare decât cea obţinută prin intermediul adaptoarelor în acest caz. Aşa că sfatul meu e să nu folosiţi prelungitoare electrice, pentru că scad semnificativ viteza.

Următoarea întrebare ar fi de ce să foloseşti aşa ceva?

Pentru că nu vrei să vezi fire prin casă sau, mai grav, să te împiedici de ele. Pentru că e comod şi simplu de utilizat la un preţ ok.