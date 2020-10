Startup-ul românesc Plant an App se listează pe o platformă din SUA

Compania vizează să atragă investiţii de până la 1,07 milioane de dolari. Procesul de a investi capital într-o companie listată pe Republic.co este extrem de simplul, orice companie sau persoană fizică din întreaga lume putând deveni investitor într-un start-up de tehnologie.

Obiectivele Plant an App includ atragerea de investiţii de cel puţin 25.000 de dolari, cu un target de 500.000 de dolari în maxim trei luni şi 50% din această sumă în prima lună de la lansarea campaniei. Demersul de listare pe platforma Republic.co este susţinut de rezultatele excelente înregistrate până acum de start-up în ceea ce priveşte veniturile, potenţialul de creştere, dar şi portofoliul de clienţi.

Campania Plant an App este activă pe platforma Republic.co până pe data de 21 martie 2021.

„Procesul de acceptare în platformă a fost un pitch în mai multe etape, destul de dificil, similar cu o interacţiune cu un fond de investiţii. Această campanie este specială şi pentru ipostaza în care ne aflăm: suntem o companie românească listată pe o platformă de equity crowdfunding din Statele Unite ale Americii, cu deschidere mare către investitori internaţionali. Ne-ar plăcea să ştim că nu suntem singuri, dar nu am reuşit să identificăm alte startup-uri româneşti care să fi trecut prin această experienţă”, a explicat Bogdan Liţescu, fondator şi CEO Plant an App.

Spre deosebire de sistemul clasic de crowdfunding, unde clienţii investesc diverse sume de bani în funcţie de pachetele oferite (piloni sau Perks), în cazul Republic.co şi equity crowdfunding, motivaţia celui care investeşte este de a deţine acţiuni în companie, cu perspectiva de creştere a valorii acestora în viitor. Plant an App a stabilit şi trei piloni de investiţii pentru cei care vor cumpăra acţiuni, în funcţie de valoarea investită.