QNAP TVS-951x, un NAS pentru business şi acasă [TECH REVIEW]

Să presupunem că nu ştii ce tip de stocare să cumperi, QNAP are aici recomandări pentru acest model.

Totuşi ce e un NAS? NAS (network attached storage) e o stocare în reţea care permite mai multor utilizatori / dispozitive să se conecteze pentru acces la date. Vezi aici detalii suplimentare despre acest tip de sistem. Varianta la sistemul NAS e SAN (storage area network). Găseşti aici o comparaţie complexă între cele două, ca să-ţi dai seama ce ţi se potriveşte mai bine.

QNAP TVS-951x funcţionează pe baza unui sistem de operare QTS 4.3.4 (embeded Linux), are un procesor dual-core Intel Celeron 3865U, frecvenţă 1.8 Ghz, placă grafică integrată Intel HD Graphics 610 şi 8 GB de RAM, tip SO-DIMM DDR4. Unitatea are conectivitate prin 2 porturi de reţea RJ45, viteza maximă atinsă e de 10 GbE. Pentru asta e nevoie de cablu de reţea Cat 6a or Cat 7.

Unitatea e de asemenea dotată cu 4X USB 3.0 (1 faţă, 3 spate), 1X HDMI, port jack de 3.5 mm, şi conexiune IR. Modelul TVS-951 are trei butoane: pornit/oprit, one touch copy (prin USB) şi reset. Dimensiunile în inci sunt 7.41 × 12.96 × 11.01, are circa 3.5 Kg fără ”discuri” şi trebuie ţinut într-un spaţiu cu temperaturi între 0 şi 40 de grade Celsius.

Sistemul permite folosirea HDD şi SSD în RAID (redundant array of independent disks) 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD, Single. E compatibil cu sistemele de operare Apple Mac OS, Linux şi UNIX , Microsoft Windows 7, 8, 10, Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 şi 2016. Tipurile de sistem de fişiere compatibile sunt EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ şi exFAT.

Pentru testare am avut la dispoziţie 5 HDD (1X8 TB, 2X 14TB, 2X 12 TB) şi un SSD de 2TB. În total 62 TB.

Acest tip de sistem, NAS, e o premieră pentru mine, aşa că-i mulţumesc domnului A. pentru asistenţă.

O dată ce l-ai conectat la monitor şi deschis, echipamentul porneşte undeva între 5 şi 8 minute. Pe ecranul de pornire ai două opţiuni, să-l conectezi la computer (Install HD station) sau să lucrezi direct de la linia de comandă, pentru profesionişti.

Să lucrez în Linux de la linia de comandă e dificil pentru mine, aşa că l-am conectat la computer.

Am deschis un browser şi am introdus adresa http://install. qnap.com. Dacă accesezi adresa asta vei vedea următorul ecran, din care am ales opţiunea centrală. În pasul următor se instalează o aplicaţie prin care vei putea seta sistemul.

Aplicaţia se numeşte Qfinder Pro, dacă ai instalat-o corect şi QNAP TVS-951x e online, o să vezi această interfaţă.

Acum te uiţi în stânga şi dai click pe login (logare).User-ul şi parola iniţiale sunt Admin şi e bine să le schimbi după ce intri prima dată. Asta e ce vezi când ai intrat, panoul de comandă al stocării (jos).

Mai departe am intrat în Storage&Snapshots la Disks/VJOD să văd ce am la dispoziţie. Vezi în stânga cele 5 HDD-uri şi sub ele SSD-ul. M-am dus apoi în dreapta pe Raid Group şi am creat stocarea.

Două câte două hard-diskuri în Raid 1 (mirroring ), iar cele două grupuri de hard-diskuri sunt în Raid 0. O dată creat spaţiul de stocare în reţea am copiat de pe desktop un fişier de peste 7 GB ca să văd viteza de transfer. A rezultat o viteză de 113 Mbps.

Apoi am vrut să transfer pe QNAP TVS-951x un folder cu imagini de aproximativ 120 de GB. Înainte de asta am selectat din meniul Storage&Snapshots opţiunea Cache acceleration, care face ca cele mai accesate documente de pe stocare să fie citite mai repede cu ajutorul SSD-ului. Am creat SSD cache cu drept de scriere-citire.

Viteza de transfer atinsă e de aproximativ 68 Mbps. Sigur că sunt mult mai multe funcţii şi opţiuni în meniul acestui NAS, într-un review nu încap toate, un manual e mai potrivit. Aşa că mă voi opri aici.

În afără de unitate pachetul mai conţine încărcător, două cabluri de reţea, ghid de instalare rapidă şi garanţie.

La ce foloseşte acest tip de echipament în afară de simplul transfer de fişiere între mai mulţi clienţi? Lista e foarte lungă, dar o să selectez din ea ce mi se pare familiar: server de FTP, Web server, staţie pentru camere de supraveghere, VPN server, staţie de virtualizare etc.

Dacă ai o firmă şi eşti în căutare de NAS sau vrei unul acasă, QNAP TVS-951x poate fi o idee bună, l-am găsit pe Amazon la un preţ în jur de 860 de dolari. În România, preţul lui e e ce circa 1000 de euro.

