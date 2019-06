Menny Barzilay, despre provocările securităţii cibernetice (partea 1): ”Este ca şi cum am încerca să apărăm un balon cu mâinile goale, în timp ce hackerii au un ac”

”Există o regulă simplă în ceea ce priveşte tehnologia: inovaţia este o monedă cu două feţe. Fiecare nouă tehnologie creează noi probleme. Aşadar, dacă avem oraşe smart, vom avea nevoie şi de securitate cibernetică special concepută pentru acestea, dacă integrăm drone, vom avea nevoie de securitatea cibernetică special concepută pentru ele, la fel şi pentru roboţi, inteligenţă artificială, bio tehnologie şi toate celealte domenii din acest vast câmp al tehnologiei.

Consider că ne aflăm cu puţin înainte de cel de-al doilea val al problemelor în ceea ce priveşte securitatea cibernetică.

Lumea a fost foarte diferită înainte de 2004. În acel an, totul a început să se schimbe, au urmat 7 ani în care am trecut printr-o fază puternică de digitalizare, odată cu apariţia reţelelor sociale şi a smartphone-urilor. Dar, din cauza acestui progres, am devenit şi extrem de vulnerabili.

Astfel, într-un timp foarte scurt, am fost nevoiţi să creem noi soluţii, care să rezolve aceste probleme, ducând la naşterea securităţii cibernetice.

După aceşti 7 ani de progres incredibil, am avut alţi 7 de linişte, unde inovaţiile au fost mai rare, iar acum cred că intrăm într-o nouă perioadă, unde vom vedea o mulţime de tehnologii uimitoare. Maşinile autonome vor fi o parte a vieţii noastre în următorii 7 ani, oraşele smart vor deveni un subiect de discuţie extrem de important, criptomonedele vor schimba lumea finanţelor, biotehnologia va crea posibilităţi noi.

Odată cu această digitalizare însă, cresc şi dificultăţile. Devine din ce în ce mai uşor să ataci lucruri, şi din ce în ce mai dificil să le aperi. Este mult mai uşor să fii teroristul decât guvernul, să fii hacker-ul decât cel care se ocupă de securitatea cibernetică. Hacker-ul nu trebuie să reuşească să pătrundă în sistem decât o dată, cel care se ocupă de securizarea sa nu are voie să eşueze. Hacking-ul este foarte ieftin, securitatea este extrem de costisitoare. Hacking-ul implică o echipă de câteva persoane, securitatea necesită colaborare între companii, guverne, o mulţime de persoane. Securitatea trebuie să fie asigurată 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, hacker-ul poate lovi la orice oră, şi diferenţele de acest tip continuă.

Odată cu răspândirea IoT-ului, vor apărea atât de multe dispozitive electronice cu diferite probleme, pe care lumea securităţii cibernetice nu este încă pregătită să le rezolve în totalitate. Există câteva startup-uri care încearcă să fie orientate către viitor şi vor să rezolve problemele care vor apărea în anii următori, un proces extrem de interesant, însă foarte dificil.”

Partea a doua a acestui articol va fi prezentată luni şi va dezvălui cea mai importantă armă pe care hackerii o vor avea la dispoziţie în următorii ani.

