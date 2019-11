INFOGRAFIC Ce au căutat românii pe Google şi pe Youtube, în 2019

Analiza TargetWeb a avut în vedere cuvintele pe care le-au căutat românii pe Google.ro în perioada ianuarie 2019 – noiembrie 2019.

De la începutul anului, românii au căutat cel mai des, pe Google, informaţii despre: Game of Thrones, Facebook, meteo, Black Friday, Simona Halep, Dragnea, cum se calculează şomajul sau chiar despre cazul de la Caracal, potrivit unui nou studiu realizat de agenţia SEO TargetWeb.

Şi YouTube-ul este extrem de folosit de către români, care îl preferă pentru căutarea şi urmărirea unor reality-show-uri precum „Ferma”, seriale precum Game of Thrones sau melodii, „Dragostea din Tei” fiind cea mai căutată de către internauţi.

Din punct de vedere al cuvintelor, volumul mediu lunar al celor mai căutate cuvinte pe Google este:

1. Facebook – 16.600.000

2. Youtube – 9.140.000

3. Meteo – 7.480.000

4. Google – 4.090.000

5. Emag – 3.350.000

6. OLX – 3.350.000

7. Traduceri – 1.220.000

8. Vremea – 1.000.000

9. Mail – 823.000

10. Porn – 823.000

„Dinamica trendurilor în ceea ce priveşte căutările fluctuează foarte mult şi în funcţie de perioada anului. Un exemplu foarte bun în acest sens este reprezentat de luna iulie, când în general mulţi utilizatori caută rezultatele examenului de Bacalaureat, astfel că este de aşteptat că volumul de căutări să crească substanţial, după care să scadă repede. Există însă şi o serie de căutări mai generaliste, pentru care volumul de căutări se păstrează ridicat pe întreg parcursul anului. Tot mai mulţi internauţi folosesc telefoanele mobile şi mulţi dintre aceştia adresează întrebări pe Google direct prin căutare vocală. Am reusit să identificăm care sunt întrebările realizate prin tastare dar şi prin căutare vocală, pentru a ajunge la cele mai concludente rezultate”, explică Iulian Ghişoiu, directorul agentiei SEO care coordonează site-ul www.targetweb.ro.

Cele mai frecvente întrebări pe Internet în 2019

1. Ce zi e azi?

2. Cum să faci bani?

3. Cine este Alexandru Cumpănaşu?

4. Când începe şcoală?

5. Când se schimbă ora?

6. Când e black friday?

7. Cine a inventat becul?

8. Cum să slăbeşti?

9. Ce este Revolut?

10. Cum se calculează şomajul?

Subiectele cu cel mai mare interes de cautare despre ştirile online 1.Cazul Caracal 2.Alegeri europarlamentare 3.Notre-Dame 4.Alegeri prezidenţiale 5.Urzeala Tronurilor 6.Mihai Constantinescu 7.Ordonanţa Uber 8.Răzvan Ciobanu 9.Puterea dragostei 10.Brexit

Persoane/celebrităţi/filme/evenimente:

1. Game of Thrones

2. Puterea dragostei

3. Simona Halep

4. Dragnea

5. Trump

6. Cazul Caracal

7. Avengers

8. Joker

9. Untold

10. Captain Marvel

„YouTube ramane si in acest an platforma numarul 1 in materie de streaming si video sharing din lume astfel ca este utilizata zilnic de milioane de oameni de pretutindeni pentru a accesa videoclipuri din diverse domenii sau pur si simplu pentru a asculta muzica. Iata asadar cum arata un clasamant al cuvintelor cu cea mai mare crestere pe Youtube”, conform TargetWeb.

Cuvintele cu cea mai mare creştere pe Youtube:

1. Brawl Stars

2. Puterea dragostei

3. Povestea noastră

4. TikTok

5. SOS

6. Billie Eilish

7. Ferma

8. Game of Thrones

9. Dragostea din tei

10. În căutarea adevărului