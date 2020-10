Implementarea blockchain poate creşte PIB-ul global cu 1,76 trilioane dolari până în 2030

”Tehnologia blockchain va fi adoptată la scară largă în întreaga economie globală până în 2025 şi are potenţialul de a creşte PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari în următorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”.

Potenţialul tehnologiei blockchain de a fi parte esenţială în strategiile viitoare ale organizaţiilor reiese şi din cel mai recent raport CEO Panel Survey, care arată că aproape două treimi dintre directorii executivi (61%) plasează digitalizarea operaţiunilor şi a principalelor procese de afaceri printre primele trei priorităţi pe termen scurt şi mediu.

”Impactul pandemiei COVID-19 în întreaga societate a accelerat adoptarea unor tehnologii, care până acum se regăseau doar în planurile pe termen lung ale organizaţiilor, aşa cum este blockchain. Mult timp blockchain a fost asociat cu criptomonedele, dar utilizarea sa este mult mai largă, de la modul în care companiile îşi reconfigurează operaţiunile şi lanţurile de aprovizionare, la modul de securizare, partajare şi utilizare a datelor în instituţiile publice, pentru creşterea încrederii, transparenţei şi eficienţei”, a declarat Gabriel Voicilă, partener tehnologie, PwC România.

Sectorial, cele mai mari beneficiare ale acestei tehnologii vor fi administraţia publică, educaţia şi sănătatea, arată raportul. Vor exista însă beneficii semnificative şi pentru serviciile de afaceri, comunicaţii şi mass-media, în timp ce retailerii, producătorii şi construcţiile vor putea utiliza blockchain pentru a atrage consumatorii şi a răspunde cererii de provenienţă şi trasabilitate.

Ţările care vor avea cele mai mari beneficii nete sunt: China (440 miliarde dolari) şi SUA (407 miliarde dolari). Următoarele în top sunt Germania, Japonia, Marea Britanie, India şi Franţa, cu beneficii de peste 50 miliarde dolari fiecare.

Raportul a identificat cinci domenii cheie de aplicare ale blockchain şi evaluează potenţialul acestora de a genera valoare economică utilizând analize economice şi cercetări din industrie.

”Urmărirea şi trasabilitatea produselor şi serviciilor care au ajuns prioritare pentru lanţurile de aprovizionare ale multor companii în timpul pandemiei au cel mai mare potenţial economic (962 miliarde dolari). Serviciile financiare, inclusiv utilizarea criptomonedelor, sau plăţile transfrontaliere şi transferurile de bani (433 miliarde dolari). Gestionarea identităţii (224 miliarde dolari), inclusiv cărţi de identitate, acreditări profesionale şi certificări, pentru a ajuta la combaterea fraudei şi a furtului de identitate. Aplicarea blockchain în contracte şi soluţionarea litigiilor (73 miliarde dolari) şi implicarea clienţilor (54 miliarde dolari), inclusiv utilizarea în programele de loialitate, arată că există potenţial pentru o gamă mult mai largă de sectoare”, relevă raportul.

Raportul PwC oferă un scenariu al impactului pe care tehnologia blockchain l-ar putea avea asupra economiei globale până în 2030 dacă adoptarea şi calitatea produselor şi serviciilor se dezvoltă aşa cum este de aşteptat

PwC este o reţea de firme prezentă în 155 de ţări cu mai mult de 284.000 de profesionişti ce oferă servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.