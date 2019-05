iCEE.fest: Un reprezentant FBI va vorbi, la Bucureşti, despre războiul cybernetic şi ameninţările lumii transformate de tehnologie

Din mai 2019, Dean este ataşat al ambasadei Statelor Unite în România, însărcinat de FBI pentru studiul si prevenirea cyber atacurilor.

Fiţi atenţi la orice email primit şi verificaţi provenienţa. Adresele de email tip clonă sunt extrem de periculoase,

Dean Kinsman, News Channel 5

Cine e Dean Kinsman?

Dean Kinsman (foto) şi-a început cariera la FBI în biroul din Detroit, în 2002, ca agent de criminalitate informatică.

Apoi, în perioada 2002-2009 a investigat cazuri de intruziune penală şi de securitate naţională în biroul din Detroit.

Pentru următorii 2 ani a fost repartizat la sediul central al FBI, Divizia Cyber, şi a participat la mai multe căutări şi arestări ale unor infractori cibernetici internaţionali.

În februarie 2012, Dean s-a mutat la biroul FBI din Nashville pentru a investiga criminalitatea cibernetică şi a devenit supraveghetorul acestei secţii în mai 2017.

Înainte de a se alătura FBI, Dean Kinsman a fost locotenent în marină pe un distrugător în San Diego, California şi manager de suport pentru Perot Systems Corporation din Raleigh, Carolina de Nord.

Despre ce va vorbi specialistul FBI?

La iCEE.fest: UPGRADE 100, Dean Kinsman va vorbi despre ameninţările la care ne expunem folosind dispositive smart conectate în permanenţă, cum se colectează date care să descurajeze atacatorii si cum se construieste un caz solid în această nouă lume, dominată de tehnologie.

Prezentarea vine într-un context international tot mai complicat, unde războaiele se poartă, mai ales, în spaţiul virtual.

Chiar la începutul acestei luni, SRI a anunţat că România a fost în ultima perioadă ţinta unor atacuri cibernetice din Est. Este şi motivul pentru care s-a pus la dispoziţia cetăţenilor români numărul de urgenţă 1911, unde pot fi raportate incidentele cibernetice.

Cum impactează tehnologia si internetul democraţia, guvernarea si comunicarea publică?

Pe de altă parte, si anul acesta, festivalul tratează problema complexă a impactului tehnologiei în societate, politică, guvernare si democraţie.

Astfel, pe scena dedicată, FOCUS Stage 4, compania Majoritas Global – fondată de antreprenoul roman Lucian Despoiu, printre altele co-fondator eJobs si fondator al uneia din primele agenţii digitale din România, Kondiment.

Majoritas este specializată în tehnologie şi comunicare politică şi guvernamentală iar, prin “Majoritas Academy” şi partenerii săi, va organiza ziua "UDemocracy" la UPGRADE 100.

Scena va cuprinde prezentări, dezbateri, concursuri de idei şi de proiecte şi propuneri de soluţii inovative.

Pe scena şi în sala “UDemocracy” “actorii” democraţiei îşi vor uni forţele pentru a înţelege şi dezbate ce urmează în cadrul unei societăţi în care tehnologia poate perturba chiar conceptul de democraţie, în sine.

Printre speakerii confirmaţi pentru această scenă este si Salim Ismail, co-fondator “Singularity University”, dar si alţi experţi în comunicare publică, politică si tehnologie specifică.

Lista vorbitorilor este aici.

Agenda completă a festivalului este disponibilă aici iar lista domeniilor acoperite în acest an, aici.

Bilete sunt disponibile tot pe site-ul oficial.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv.

