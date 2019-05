Agenda iCEE.fest: UPGRADE 100 din acest an cuprinde nu mai puţin de 11 linii distincte de conţinut, la care se adaugă speakeri-vedetă, precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

Organizatorii au pregătit 8 tipuri de bilete, de la cele care acoperă întreg evenimentul în regim VIP până la cele focusate pe o anumită zonă de conţinut.

Ce primeşti în schimbul unui eCommerce Pass?

Pe scurt, prezentări dedicate si workshopuri exclusive de la Facebook, Google si LinkedIn – dar nu numai.

Printre specialiştii de la alte companii se numără:

Or Levi , Senior Data Scientist @ eBay

, Managing Director @ ForestView Alex Huditan, Founder @ Amazonienii

Scene dedicate pentru giganţii globali

Google va aborda subiecte precum redefinirea clasicului tunel de achiziţie al produselor, performance marketing si vânzări online, machine learning, dar si traininguri dedicate celor care produc în România si vor să vândă produse si servicii pe plan global.

Printre speakerii Google:

Jannicka Bock , Director Client Solutions Central Europe

, Director Client Solutions Central Europe Rowena Marin , Agency Account Manager

, Agency Account Manager Diana Olar , Platforms Partner Manager CEE

, Platforms Partner Manager CEE Sorin Sfetcu, Seed Manager

Prezentările Facebook se vor axa atât pe prezentarea noii culturi si direcţii strategice a Facebook, cât si pe formatele creative de cel mai mare impact pe Facebook si Instagram, tehnici de optimizare pentru eCommerce. Printre vorbitori:

Verity Gill , Marketing Science Lead EMEA

, Marketing Science Lead EMEA Christina Keller , Director of Creative Shop, Central Europe

, Director of Creative Shop, Central Europe Ewa Tumanow, Client Partner CEE





Un alt workshop dedicat acestui track are loc pe Focus Stage 3, în prima zi a festivalului. Ferdinand Goetzen, Chief Growth Officer la Recruitee va vorbi despre ”Cele 7 păcate ale marketerilor”.

În premieră în România, Facebook Marketplace Academy

Tot la iCEE.fest: UPGRADE 100, Facebook va susţine primul “Facebook Marketplace Academy” din regiune – un format adresat profesioniştilor si avansaţilor în domeniu, unde accesul este permis celor care au un bilet la festival, dar numai cu aprobarea anterioară a echipei Facebook– detalii, aici.

Workshop dedicat campaniilor prin LinkedIn

În plus, tot în premieră, festivalul va găzdui în ziua 2, pe FOCUS Stage 3, un workshop susţinut de Sepideh Dundon, reprezentant LinkedIn în regiune, alături de Httpool, reprezentantul local al companiei.

Pe site-ul UPGRADE 100 puteti găsi detalii, studii de caz spectaculoase şi un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv.