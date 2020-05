Prin această iniţiativă, cele 4 organizaţii invită partenerii globali de tip upstream şi downstream din industria reţelelor fixe să se alăture organizaţiei F5G în vederea dezvoltării unei industrii prospere.

În era Internet of Everything (IoE), conectivitatea omniprezentă va forma baza unei societăţi inteligente. Cum atât conectivitatea wireless, cât şi cea fixă au intrat în cea de-a cincea generaţie, avem la dispoziţie un număr crescând de inovaţii în domeniul serviciilor 5G şi F5G. Nu există dubii că 5G+F5G vor încuraja dezvoltarea rapidă a economiei digitale globale. Dar dezvoltarea industriei reţelelor fixe încă se confruntă cu problema unui ecosistem fragmentat în industrie, ce îi încetineşte creşterea la nivel global. Din moment ce în industria reţelelor wireless s-a construit un ecosistem înfloritor, este nevoie urgentă de o colaborare extinsă în cadrul industriei globale a reţelelor fixe.

"Pe 25 februarie, ETSI a lansat oficial ISG F5G, care îşi propune să studieze evoluţia reţelelor fixe prin definirea unor îmbunătăţiri ale soluţiilor deja existente şi definirea noilor caracteristici ale reţelei fixe de a cincea generaţie, pentru a transforma paradigma Fiber to the Home în Fiber to Everything Everywhere (Fibră către orice şi oriunde), şi a definit trei cazuri principale de utilizare F5G: conexiunea full-fiber (full-fiber connection – FFC), broadband fix îmbunătăţit (enhanced fixed broadband – eFBB), şi experienţa fiabilă garantată (guaranteed reliable experience – GRE). Dorim să ne invităm toţi colegii să se alăture iniţiativei ETSI ISG F5G şi să contribuie la îmbunătăţirea vieţii indivizilor şi societăţii, lucruri oferite de tehnologia fibrei optice în era F5G", a declarat Luca Pesando, preşedintele Grupului de Specificaţii din Industria F5G din cadrul ETSI (ISG F5G).

Wei Leping, director-adjunct al Comitetului Director de Tehnologia Comunicaţiei din cadrul MIIT & preşedinte al Comitetului Director de Tehnologie al China Telecom, a comentat: "Pentru a sprijini implementarea pe scară largă a unei serii de noi tehnologii şi aplicaţii precum 5G, şi pentru a promova utilizarea reţelelor de fibră în toate scenariile cu aplicaţii posibile, este esenţial ca industria de profil să se concentreze pe F5G pentru a formula specificaţii unitare aplicabile celor trei scenarii de bază: reţele de transport, de acces şi la sediul clientului. Acest lucru poate reduce prevalenţa unor specificaţii private, nejustificat de fragmentate, precum şi obţine economii la scară în industria optică".

Ao Li, director al Institutului de Tehnologie şi Cercetarea Standardelor din cadrul Academiei Chineze de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (China Academy of Information and Communications Technology – CAICT) şi secretar general adjunct al China Broadband Development Alliance, a declarat: "China se îndreaptă rapid către era F5G, iar fibra broadband de 100M este din ce în ce mai apreciată. Până la finele lunii februarie 2020, numărul utilizatorilor de broadband gigabit ajunsese la 1.970.000. China accelerează dramatic aplicarea inovaţiilor F5G pentru a-şi creşte economia digitală, servind astfel drept punct de referinţă pentru alte ţări".

Luis Alveirinho, CTO al Altice Portugal, a declarat: "Intrăm în era Societăţii Gigabit, sub auspiciile digitalizării, convergenţei şi conectivităţii full-fiber. Altice Portugal este mândră să se afle în prima linie a transformării strategice în direcţia Reţelelor de foarte mare capacitate (Very High Capacity Networks – VHCN) în Europa, răspunzând astfel foarte eficient cerinţelor clienţilor săi. Dar încă ne aşteaptă multe provocări, iar prin intermediul ETSI F5G ISG lucrăm la un nou cadru prin care să sprijinim următoarea generaţie de reţele fixe, deschizând drumul pentru noi servicii şi pentru fiber to everything and everywhere, ceea ce va aduce şi mai mari beneficii cetăţenilor, companiilor, comunităţilor şi naţiunilor".

David Wang, director executiv al Consiliului Huawei, a adăugat: "O industrie înfloritoare trebuie să se bazeze pe standarde cuprinzătoare şi un ecosistem pe măsură. Iniţiativa F5G propusă reprezintă momentul ideal pentru a crea un ecosistem cuprinzător al industriei optice. Huawei a propus strategia Intelligent OptiX Network, orientată special către era F5G. Această strategie optimizează transportul optic şi domeniile de acces optic; de asemenea, lansează produsele inovatoare OptiXtrans, OptiXaccess şi seria OptiXstar, pentru a construi o conectivitate optică ubicuă şi a oferi o experienţă premium cu o simplă atingere de deget."

F5G va extinde serviciile Fiber to the Home la nivel Fiber to the Enterprise, creând mai multe scenarii de utilizare a serviciilor F5G. Având un ecosistem cuprinzător, industria F5G va ajuta piaţa să se dezvolte şi să inaugureze o nouă eră a industriei optice globale.