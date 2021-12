ESET, despre vulnerabilitatea Log4Shell: Ce ştim până acum şi lista celor mai atacate ţări

Log4j este o bibliotecă de jurnalizare open-source bazată pe Java, care este utilizată pe scară largă de multe produse, servicii şi componente Java. Nu este de mirare că vulnerabilitatea, care a obţinut un punctaj perfect de 10 pe scara CVSS şi pune nenumărate servere în pericol de preluare completă, a trimis unde de şoc mult dincolo de industria securităţii cibernetice.

Într-adevăr, cu codul de exploatare (demonstrat fucţional) deja disponibil online, asistăm acum la o întrecere în masă între hackeri, care efectuează scanări generale la nivel de internet şi exploatează atât sistemele vulnerabile, apărători ai securităţii, care fac actualizări de sistem şi încep să pună în aplicare măsuri de atenuare, cât şi dezvoltatorii, care auditează aplicaţiile şi bibliotecile de cod pentru orice dependenţe care ar putea include versiuni vulnerabile ale bibliotecii log4j.

Ce este Log4Shell?

Indexat ca CVE-2021-44228, defectul este o vulnerabilitate de execuţie de cod la distanţă (RCE), care permite unui atacator să ruleze codul la alegere pe un server afectat. În scenariul în care un intrus pătrunde în reţeaua locală, chiar şi sistemele interne care nu sunt expuse internetului pot fi exploatate. Cu alte cuvinte, o vulnerabilitate RCE înseamnă că un atacator nu necesită acces fizic pentru a rula cod arbitrar, care ar putea duce la controlul complet asupra sistemelor afectate şi la furtul de date sensibile.

Cronologie

Pentru a ajuta la înţelegerea evenimentelor din jurul acestei vulnerabilităţi critice, iată o cronologie de bază:

- 26 noiembrie: ID-ul CVE pentru vulnerabilitate este rezervat.

- 1 decembrie: Prima exploatare cunoscută a vulnerabilităţii detectată în formă brută.

- 10 decembrie: ID-ul CVE este publicat şi este lansat un patch.

- 11 decembrie: La ora 14:24 CET, modulul ESET Network Attack Protection a primit o actualizare de detectare pentru a rezolva această vulnerabilitate.

#BREAKING #ESETresearch heatmap shows hundreds of thousands of blocked #log4j exploitation attempts most of which were in the 🇺🇸US, 🇬🇧the UK, 🇹🇷Turkey, 🇩🇪Germany and 🇳🇱the Netherlands. Find out more about the vulnerability in our blogpost: https://t.co/J7tfY8NXFh pic.twitter.com/F4RGwO2sIG