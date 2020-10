Echipele finaliste ale Innovation Labs se întâlnesc pentru finala programului, Demo Day, în transmisiune directă

Având în vedere dificultăţile de la sol din anul acesta, evenimentul va avea loc în studioul Innovation Labs din spaţiu şi va fi deschis publicului online. Demo Day Space Edition vine la finalul programului de mentorat de şapte luni care a debutat în martie şi aduce laolaltă 16 start-up-uri finaliste, din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Innovation Labs invită în premieră publicul larg să participe la mare finală a programului, în 15 octombrie, la ora 18:00, pentru o transmisie în direct moderată de către Andrei Pitiş şi Pavel Bartoş, pe pagina de Facebook Innovation Labs - www.fb.com/ilabsro.

Despre Innovation Labs

Programul Innovation Labs, ajuns anul acesta la a 8-a ediţie, este organizat de Asociaţia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociaţia Calemis, EduHub şi ROSENC cu sprijinul partenerilor principali Orange, Carrefour, BRD - Groupe Société Générale, OMV Petrom, Atos, precum şi al partenerului strategic The Romanian-American Foundation, în Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara.

Innovation Labs este cel mai mare program de pre-accelerare dedicat start-up-urilor tehnice şi are ca scop principal creşterea generaţiilor tinere de noi de antreprenori români prin crearea unui context actualizat de învăţare, practică şi debutare în mediul business.

În cele cinci oraşe, programul se dezvoltă an de an cu susţinerea a zece universităţi de top din România: Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”

din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Evenimentul Innovation Labs 2020 Demo Day Space Edition

Finala Innovation Labs Demo Day Space Edition va avea loc online pe data de 15 octombrie, la ora 18:00, şi va fi transmisă live, direct din studio. Evenimentul este deschis în premieră publicului larg şi va putea fi urmărit pe pagina de Facebook a programului - www.fb.com/ilabsro.

Detalii sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului - https://www.facebook.com/events/459316498315952.

Evenimentul va fi moderat de către co-fondatorul programului, antreprenorul Andrei Pitiş, împreună cu actorul şi prezentatorul de televiziune Pavel Bartoş. Aceştia vor crea atmosferă de sărbătoare pentru această zi de celebrare a antreprenoriatului inovator românesc şi vor augmenta experienţa celor din faţa ecranelor prin informaţii şi detalii de culise foarte interesante.

În cadrul evenimentului, cele 16 echipe finaliste, alese în cadrul finalelor locale şi semifinalelor naţionale din întreaga generaţie de 74 de startup-uri ce au trecut prin programul Innovation Labs 2020, vor susţine o prezentare a produsului lor sub forma unui pitch de două minute transmis în direct, în faţa partenerilor, a reprezentanţilor media şi a potenţialilor investitori. Acestea concurează pentru cele patru premii Innovation Labs de anul acesta: Premiul Innovation Labs pentru cel mai bun Produs, Premiul Innovation Labs pentru cel mai bun Business, Premiul Innovation Labs pentru Scale-up-ul Anului, Premiul Innovation Labs pentru Start-up-ul Anului. De asemenea, cei cinci partenerii principali ai programului, Orange, Carrefour, BRD - Groupe Société Générale, OMV Petrom şi Atos vor oferi premiile speciale Innovation Labs, a căror selecţie va fi realizată pe baza criteriilor proprii din cadrul companiilor.

În cadrul Demo Day 2020, un rol aparte va fi alocat evocării întregii comunităţi din jurul Innovation Labs. Sub motto-ul “Make it Real”, programul Innovation Labs ajută tineri antreprenori, în fiecare an, să îşi transforme ideile de business în realitate prin valorificarea puterii comunităţii întregului ecosistem antreprenorial din România, iar acest lucru merită notat şi apreciat ca atare.

Schimbarea programului Innovation Labs în 2020

Pe parcursul anului 2020, ca parte a noii normalităţii, programul Innovation Labs s-a adaptat activ prin diverse schimbări strategice şi de structură, pentru a continua să ofere o experienţă educaţională de calitate pentru echipele din program.

Astfel, programul şi-a schimbat durata de la 10 săptămâni la 7 luni, iar structura săptămânală a workshop-urilor practice şi a cursurilor a fost transferată în totalitate în online. Evenimentul de verificare Boost Day s-a transformat într-o serie de Pitch Evenings, pe parcursul programului, în care echipele au prezentat produsul în faţa mentorilor şi colegilor, pentru a putea primi feedback.

Datorită pivotării rapide în modul de desfăşurare al programului, dar şi a flexibilităţii antreprenorilor, mentorilor şi partenerilor, desfăşurarea programului Innovation Labs a fost posibilă şi în 2020 cu rezultate excepţionale. Peste aşteptări, modul nou de lucru din mediul virtual a reuşit să aducă beneficii pentru program, precum posibilitatea acomodării unui număr mai mare de participanţi în cadrul activităţilor, fără limite logistice, o mai mare disponibilitate a mentorilor, o receptivitatea mai mare a comunităţii la nevoia de sprijin către start-up-uri, dar şi o responsabilizare activă a participanţilor.

Cu 8 ani în urmă, programul Innovation Labs şi-a asumat provocarea de a consolida procesul de formare a noilor generaţii de antreprenori din România. Innovation Labs a susţinut, astfel, peste 380 de start-up-uri tehnice. La fel ca în fiecare an, finaliştii programului vor avea şansa să se întâlnească pentru a-şi prezenta pe scena Innovation Labs produsele minim viabile (MVP) dezvoltate - în transmisie live pe 15 octombrie, ora 18:00, pe pagina de Facebook - www.fb.com/ilabsro.

Parteneri şi susţinători ai programului Innovation Labs în Bucureşti, Cluj, Iaşi, Sibiu şi Timişoara

Innovation Labs 2020 este un program organizat de către Asociaţia Tech Lounge, Transylvania Institute of Technology, Asociaţia Calemis, EduHub şi ROSENC cu sprijinul Orange, Carrefour, BRD Groupe Société Générale, OMV Petrom, Atos precum şi The Romanian–American Foundation ca partener strategic, şi cu susţinerea Adobe, Eximprod Grup, Ericsson, Fitbit, IXIA (a Keysight Business), Medicover, NXP, Ortec, Pentest-Tools.com, PSS Prosoft Solutions, Softbinator Technologies, Windsoft şi Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS) în Bucureşti, AROBS Transilvania Software, Macadamian, Wolfpack Digital şi Linnify în Cluj, Bentley în Iaşi, Visma la Sibiu, Intel, imobiliare.ro şi Ascent Soft în Timişoara, împreună cu partenerii academici Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş–Bolyai, Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timişoara şi Universitatea de Vest din Timişoara.