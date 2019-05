Oamenii de creaţie, strategie, PR, marketing si comunicare beneficiază de un bilet de intrare special anul acesta, în noul format iCEE.fest: UPGRADE 100, bilet cu care pot accesa tone de conţinut valoros, prezentat de speakeri si traineri de top.

Mulţi dintre invitaţii din acest an (peste 140, în total) vorbesc la Bucuresti, în premieră, despre ce urmează să arate, o săptămână mai târziu, la celebrul festival „Cannes Lions” (unde un bilet costă între 3 si 8.500 de euro).

Organizatorii UPGRADE 100 au grupat speakerii dedicaţi specialiştilor în strategii de comunicare complexe în trei categorii majore – puteti vedea vorbitorii, pe fiecare categorie, mai jos:

>>> ADVERTISING & MARCOM - unde se regăsesc experţi în psihologia consumatorului, tehnici de targetare precise, workshopuri susţinute de Google, Facebook, LinkedIn, Hubspot si experţi globali.

>>> CREATIVITY & EXPERIENTIAL - unde sunt grupate companii care forţează limitele tehnologiei si creativităţii cu proiecte din zona experenţială sau realitate virtuală, augmentată, mixtă.

>>> VIDEOGAMING - o linie de conţinut nouă, realizată în parteneriat cu RGDA (Romanian Game Developers Association) care va explora oportunităţile care se ascund, pentru branduri, în jocurile video.

Pe site-ul festivalului puteti găsi mai multe detalii, studii de caz spectaculoase şi un preview a ce va fi pe scena festivalului care va avea loc în Bucuresti, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, în 13 si 14 iunie.

Detalii despre speakerii din marcom si advertising sunt aici, despre cine va prezenta în zona VR/AR/Experiential aici si, despre jocuri video si oportunităţile deschise de această lume, aveţi mai multe informaţii si detalii, aici.

Agenda festivalului de anul acesta cuprinde nu mai puţin de 11 linii distincte de conţinut, la care se adaugă speakeri-vedetă (precum Salim Ismail, co-fondator „Singularity University”, psihologul Davin JP Phillips sau futurologul Matthew Griffin.

iCEE.fest: UPGRADE 100 are loc la Bucuresti in perioada 13-14 iunie 2019, pentru al 8-lea an consecutiv.