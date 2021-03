Compania maghiară 4iG negociază achiziţia operaţiunilor DIGI Hungary

"Compania doreşte să-şi informeze investitorii şi piaţa că la 29 martie 2021, filiala din România a companiei (Digi) şi 4iG Plc. (4 iG Plc.), una dintre cele mai importante companii de pe piaţa maghiară de IT şi TIC, au încheiat un acord preliminar, fără caracter obligatoriu, cu privire la achiziţia DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd. (Digi Ungaria) şi a filialelor sale, Invitel Ltd. şi I TV Ltd.

În conformitate cu înţelegerea părţilor, 4iG va achiziţiona o participaţie de 100% în cel mai important grup de servicii de telecomunicaţii şi mass-media din Ungaria. Achiziţia urmează să fie finalizată până în septembrie 2021, sub rezerva diligenţei Digi Ungaria şi a filialelor sale, a semnării unui acord de vânzare-cumpărare şi a aprobărilor necesare autorităţii de concurenţă.

Digi Hungary este un furnizor de servicii de telecomunicaţii lider în Ungaria, cu o experienţă de 23 de ani şi un portofoliu larg de servicii care acoperă TV prin cablu, internet şi date fixe, servicii de telecomunicaţii mobile, telefonie fixă ​​şi servicii Direct To Home (DTH). Acesta deserveşte peste 1,1 milioane de abonaţi la nivel naţional şi are peste 2,5 milioane de unităţi generatoare de venituri (RGU) începând cu 31 decembrie 2020.

În 2020, veniturile consolidate ale vânzărilor Grupului în Ungaria au fost de 70 miliarde HUF (aproximativ 200 milioane EUR), iar EBITDA ajustată a ajuns la 19 miliarde HUF (aproximativ 54 milioane EUR).

4iG Plc este una dintre companiile de top ale pieţei maghiare de IT şi TIC, joacă un rol de lider în economia digitală bazată pe cunoaştere a Ungariei. 4iG este prezentă în domeniul industriei şi al tehnologiilor inovatoare independente de industrie de mai bine de 25 de ani."