Catherine Chen, vicepreşedinte Huawei, despre piaţa de smartphone şi viitorul companiei în România

Am participat la o sesiune AMA (Ask Me Anything) cu vice-preşedintele companiei chineze, responsabilă de afaceri publice şi media la nivel global, Catherine Chen (Chen Lifang). Aceasta ne-a spus că lucrează la Huawei de 25 de ani şi că a fost aleasă de două ori preşedinte al consiliului de administraţie.

Fiind un grup de 9 jurnalişti, din România şi Republica Moldova, fiecare a putut pune un număr limitat de întrebări, timpul alocat întâlnirii fiind de o oră şi jumătate.

Întrebările mele şi răspunsurile doamnei Chen.

1. Referitor la ce aţi spus mai devreme, că Huawei a vândut peste 200 milioane de terminale smartphone pe parcursul acestui an. Câte dintre acestea au fost vândute în China şi câte în restul lumii?

Catherine Chen​:

„Trebuie să aşteptăm sfârşitul anului, atunci când Huawei va avea analiza completă pe anul 2019, şi abia atunci vom putea dezvălui această informaţie. Tot ce vă pot spune momentan este că vânzările de telefoane au înregistrat creşteri atât pe piaţa domestică în China, cât şi în pieţele globale”.

2. Îmi puteţi spune acelaşi lucru pentru anul 2018? Cum au stat vânzările de telefoane anul trecut în China şi în restul lumii?

Catherine Chen​:

„Nu am calculat impactul pe care l-au produs sancţiunile SUA asupra acestui aspect, dar ce vă pot spune este că în trimestrul 3 al acestui an, business-ul nostru a înregistrat o creştere de 24% faţă de anul trecut. Am atins astfel 86 miliarde de dolari în venituri obţinute din vânzări”.

3. Dacă autorităţile române vor interzice participarea Huawei la construcţia infrastructurii 5G, plănuiţi să vă mutaţi afacerile din România?

Catherine Chen​:

"Huawei activează în România de peste 17 ani. Dacă guvernul României ar lua o astfel de decizie, m-aş întreba care ar fi motivele, pentru că să ne uităm la contribuţia pe care o aducem la nivel local: am angajat direct peste 2000 de oameni şi am contribuit indirect la crearea altor 5000 de locuri de muncă. Am deschis în România un centru de servicii tehnice pe care le furnizăm la nivel global şi am plătit circa 250 de milioane de dolari taxe şi impozite către Guvernul României. De asta mă întreb care ar fi motivele pentru care România ar lua o astfel de decizie.

Înţeleg că guvernul român vrea să se alinieze Guvernului SUA. Dacă aşa stau lucrurile, atunci nu este nimic ce am putea face. Sunt încrezătoare în Guvernul României şi în guvernele statelor din Europa că nu vor lăsa lucrurile să se ducă în această direcţie ipotetică, pentru că o astfel de decizie va trebui să ţină cont de dezvoltarea tehnologică, de bunăstarea consumatorilor, dar şi de costul competitiv al planurilor tarifare".