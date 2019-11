Bilanţul How to Web 2019: ce s-a întâmplat la unul dintre cele mai importante evenimente de tech şi inovaţie din Europa

Conferinţa s-a bucurat de prezenţa unor nume care au contribuit la dezvoltarea produselor şi afacerilor în tehnologie la nivel global precum Sean Ellis, fondatorul mişcării Growth Hacking şi al comunităţii online GrowthHackers.com, April Dunford, CEO Ambient Strategy, Bob Moesta, fondator, preşedinte şi CEO Re-Wired Group, sau Luciana Lixandru, Partener al Accel Londra, unul dintre cele mai importante fonduri europene de investiţii, investitoare şi membru în board-ul UiPath.

Alături de ei au susţinut prezentări peste 50 de alţi specialişti care au contribuit la dezvoltarea unor companii precum Dropbox, Google, Shopify, Booking.com.

Căştigătorii competiţiei Startup Spotlight

Cele mai promiţătoare trei startup-uri au fost premiate la categoriile „Cel mai bun startup”, „Cel mai bun pitch” şi „Premiul pentru cea mai bună inovaţie” şi vor beneficia de un stand de prezentare la conferinţa TechCrunch Disrupt Berlin, una dintre cele mai importante conferinţe de tehnologie şi antreprenoriat din lume.

Premiul cel mare pentru „Cel mai bun startup”, în valoare totală directă de 125.000 de euro, a fost câştigat de Machinations, un startup care dezvoltă o platformă online ce permite crearea şi testarea jocurilor. Premiul oferit, cea mai mare rundă de investiţie acordată la o competiţie de startup-uri din ţară, a fost sindicalizat de către mai mulţi investitori din reţeaua TechAngels, împreună cu fondurile de investiţii GapMinder Venture Partners şi RocaX.

Următorul premiu, „Cel mai bun pitch”, a fost câştigat de Jobful, o platforma online de recrutare bazată pe gamification, iar premiul pentru „Cea mai bună inovaţie” a mers către Neurolabs, un business care dezvoltă un produs ce facilitează plata automată a produselor la casă, prin intermediul căruia fondatorii îşi propun să susţină dezvoltarea sectorului de retail.

UiPath Automation Awards şi ce urmează anul viitor

În prima zi a How to Web 2019 s-a desfăşurat prima ediţie a UiPath Automation Awards - competiţie organizată de compania cu acelaşi nume- la care au participat atât start-up-uri din România, cât şi din alte ţări din Europa. Acestea sunt companii care dezvoltă produse B2B pentru diverse pieţe din Europa. Câştigătorii competiţiei au fost Edward.AI (Polonia) - la categoria „Cel mai bun startup” şi SmartDreamers (România) la categoria „Cel mai bun scale-up”.

În 2020, evenimentul va avea loc pe 28 şi 29 octombrie şi sunt aşteptaţi speakeri cu experienţă extraordinară în dezvoltarea de produse tehnologice.

How to Web 2020 va avea aceeaşi temă majoră: Better Products, Faster Growth - o direcţie prin intermediul căreia este susţinut ecosistemul tehnologic de business din Europa Centrală şi de Est. La următoarea ediţie, organizatorii evenimentului îi aduc în România pe Wes Bush, consultant de produs şi autor al cărţii „Product-led Growth: Cum sa construiesti un produs care se vinde singur” şi pe Mada Seghete, co-fondator şi CSO al Branch Metrics, o companie de tehnologie evaluată la peste un miliard de dolari.