Xbox Series X se lansează în noiembrie. Microsoft a anunţat şi amânarea lui Halo: Infinite

Gigantul american a cedat primul în ”bătălia datelor de lansare”, anunţând că Xbox Series X se va lansa la nivel global în luna noiembrie, iar consola va beneficia de peste 100 de titluri optimizate pentru puterea pe care o va oferi.

Astfel, consola va oferi pentru anumite titluri funcţiile îndelung discutate, precum raytracing, viteză de până la 120fps, timpi de încărcare reduşi considerabil, dar şi funcţia Quick Resume, care îţi permite să sari dintr-un joc în altul extrem de rapid.

Microsoft spune că lansarea noii console va fi însoţită de aproximativ 50 de jocuri noi, optimizate pentru Xbox Series X şi care, prin programul Smart Delivery, pot fi cumpărate o singură dată pentru a fi deţinute atât pe Xbox One, cât şi pe Series X. Printre acestea se numără Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon sau Watch Dogs: Legion.

Bineînţeles, nu vor lipsi nici titluri deja lansate, optimizate pentru Xbox Series X, precum Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4, Gears 4 sau Destiny 2. De asemenea, Microsoft a subliniat şi jocurile noi, care vor fi disponibile gratuit, din prima zi, pentru abonaţii Xbox Game Pass - The Medium, Scorn sau Tetris Effect: Connected.

Halo: Infinite a fost amânat

Considerat iniţial ca titlu de lansare alături de noua consolă, se pare că jocul creat de 343 Industries va mai întârzia câteva luni bune, cel puţin. Halo: Infinite a fost amânat pentru 2021, ca urmare a criticilor aduse în special graficii arătate la evenimentul de luna trecută.

Astfel, cei de la 343 Industries au decis amânarea lansării, amintind şi impactul pe care pandemia de COVID-19 l-a avut asupra echipei. ”Nu este sustenabil pentru binele echipei şi nici pentru succesul jocului să îl lansăm în acest sfârşit de an” scrie Chris Lee, şeful 343 Industries, într-un comunicat.