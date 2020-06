VIDEO Seria Crash Bandicoot continuă cu un nou joc. Crash Bandicoot 4:It’s About Time vine în octombrie

Crash Bandicoot 4: It’s About Time nu este un remaster, ci primul joc complet nou al seriei Crash din ultimii 10 ani. Pentru a sărbători cum se cuvine această aniversare, Toys for Bob va introduce un stil artistic reîmprospătat pentru Crash, bineînţeles în spiritul seriei, dar cu o nouă atitudine.





Călătorind în trecut la finalul jocului Crash Bandicoot: Warped, Crash Bandicoot 4: It’s About Time începe fix după ce Neo Cortex, Dr. N. Tropy şi Uka Uka sunt părăsiţi pe o planetă îndepărtată. După zeci de ani de încercări, cei trei reuşesc să scape deschizând un portal care îi poate transporta prin timp şi spaţiu. Tot ceea ce stă între ei şi obiectivul lor de a domina universul este o pereche de marsupiali de pe N. Sanity Island.

„Crash Bandicoot 4: It’s About Time construieşte pe baza gameplay-ului precis din anii ’90 de care ne-am îndrăgostit toţi la vremea respectivă” a afirmat Paul Yan, Co-Studio Head la Toys for Bob. „Această aventură va introduce noi mecanici de gameplay specifice jocurilor de tip platformer pe care atât veteranii, cât şi jucătorii noi le îndrăgesc.”

Jucătorii vor putea alege între Crash şi Coco, dar vor fi disponibile şi alte personaje precum Neo Cortex care vor oferi o altă perspectivă asupra misiunii celor doi marsupiali. Trailer-ul jocului poate fi văzut mai jos.

Crash Bandicoot 4: It's About Time va fi disponibil pentru PlayStation 4 şi Xbox one pe 2 octombrie 2020.