Star Guardians din universul League Of Legends sosesc la Bucureşti

Fanii jocului League Of Legends vor avea şansa de a participa la o petrecere tematică cu invitaţi surpriză, quiz-uri şi jocuri atractive.

Creatori de conţinut apreciaţi din comunitatea de League Of Legends din România precum Bogdan Techeş şi AmyClaire vor întreţine atmosfera, susţinând diverse workshop-uri şi oferind premii pentru participanţi.

Star Guardian este tributul Riot Games adus fetei magice (mahō shōjo), un gen anime care inspiră putere adolescentelor, arată importanţa prietenilor buni şi celebrează reprezentările autentice ale sinelui.

Star Guardian este un univers alternativ vibrant care are în centru o serie de campioni tineri care pendulează între relaţiile de la şcoală, pe timp de zi, şi responsabilităţile pe care le au ca războinici magici, pe timp de noapte.

La 7 ani de la lansarea primei ediţii, skin-urile din Star Guardian revin în titlurile League Of Legends, Wild Rift şi Legends Of Runeterra. Prezentate în clipul „ Return to Valoran ” şi clipul muzical “ Everything goes on ” , seria de înfăţisări este condusă de Kai’Sa, care vine alături de alţi gardieni cosmici precum Akali, Ekko, Syndra, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah şi Rell, Morgana şi Fiddlesticks.

League of Legends, cel mai jucat joc MOBA pentru PC din lume, va lansa 12 skin-uri noi Star Guardian, o experienţă narativă in-client intitulată Star Guardian: Another Sky, un nou campion (Nilah the Joy Unbound (ADC) şi un event pass ce permite deblocarea de conţinut exclusiv.

Jucătorii vor progresa, în League of Legends şi Teamfight Tactics, într-o poveste captivantă de dragoste şi pierdere, iertare şi prietenie prin perspectiva unui nou grup condus de Akali şi Kai'Sa. Prin finalizarea misiunilor în joc, ei îşi vor întări legătura cu diferiţii Gardieni, deblocând recompense şi descoperind noi poveşti pe parcurs.

Fanii League Of Legends pot sărbători lansarea într-un cadru de petrecere, organizată chiar în mijlocul Bucureştiului, în parcul Herăstrau, în clubul Tete-a-Tete şi restaurantul La Biblioteca.

Evenimentul are loc astăzi, 22 iulie, începând cu orele 20:00. La intrare, fiecare participant va avea ocazia de a participa la un test, la finalul căruia va primi brăţara corespunzătoare eroului cu care s-a identificat din Star Guardians.

Invitaţi precum Bogdan Techeş, IceManLucky, AmyClaire şi zo0zix vor provoca participanţii la o serie de activităţi, în cadrul cărora îşi vor testa aptitudinile şi cunoştinţele din universul League of Legends. De la orele 20:00 şi până la 22:00 vor exista activităţi precum quiz-uri şi vânătoarea de stele. De asemenea, AmyClaire şi Zoozix le „vor citi în cărţi” participanţilor, iar toată lumea prezentă va lua parte la un Treasure Hunt plin de surprize.

Evenimentul va continua cu un quiz găzduit de Bogdan Teches, iar cosplayerii vor putea participa la un concurs Casual Cosplay cu premii tematice. Tot evenimentul va culmina după orele 23:00, odată cu aprinderea „Mării de Stele” şi în România.

Riot Game Impact Fund, organizaţia nonprofit a Riot, va fi activă în timpul Star Guardian pentru a sprijini organizaţiile nonprofit din întreaga lume, oferind jucătorilor mai multe posibilităţi de a se implica. În League of Legends, între 14 iulie şi 15 august, Riot va contribui cu 20% din veniturile generate de Star Guardian Event Pass către Riot Games Social Impact Fund, în parteneriat cu ImpactAssets. Între 28 iulie şi 29 august, Riot va contribui cu 100% din veniturile generate de Star Guardian Taliyah şi de toate vânzările de bundle-uri către Riot Games Social Impact Fund.