Seria de jocuri Witcher va fi ecranizată de Netflix, iar Henry Cavill va juca rolul lui Geralt of Rivia

Henry Cavill, cunoscut pentru rolurile din The Tudors, Man of Steel, Batman vs. Superman, Justice League sau Mission Impossible: Fallout, îşi va însuşi rolul lui Geralt, vânător profesionist de monştri, care caută să apere lumea de diverse ameninţări, care mai de care mai serioase. În plus, Netflix a aliniat o suită de regizori cu experienţă, pentru cele 8 episoade care vor face parte din primul sezon al Witcher.

Astfel că, Alik Sakharov (House of Cards, Game of Thrones) va regiza patru episoade, printre care şi primul, Alex Garcia Lopez (Luke Cage, Utopia, Daredevil, Fear The Walking Dead) va regiza două episoade, iar Charlotte Brändström (Outlander, Counterpart, Disparue) celelalte două episoade.

În plus, Henry Cavill este un împătimit al jocurilor video, el declarându-se în trecut fan al seriei Witcher şi al MMORPG-ului produs de Blizzard, World of Warcraft. Acesta a declarat în urmă cu câteva luni că şi-ar dori extrem de mult să joace rolul lui Geralt of Rivia, fapt care a ajutat destul de mult la antamarea sa de către Netflix.

FOTO: Henry Cavill

„Bazat pe best-sellerul fantasy cu acelaşi nume, The Witcher este o poveste despre încredere şi familie. Geralt of Rivia, un vânător de monştri singuratic, se luptă pentru a-şi găsi locul într-o lume în care oamenii se dovedesc uneori a fi mai răi decât fiarele. Acesta întâlneşte o vrăjitoare puternică şi o tânără prinţesă cu un secret periculos şi, împreună cu cele două, învaţă să formeze o echipă şi să lupte împreună în faţa primejdiilor”, a confirmat Netflix într-un comunicat oficial remis către presă.