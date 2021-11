S-au lansat jocurile din universul League of Legends: Ruined King şi Hextech Mayhem

Joc Ruined King: A League of Legends Story.

Jocurile Ruined King: A League of Legends Story şi Hextech Mayhem: A League of Legends Story sunt disponibile pe Nintendo Switch, PC, GOG.com şi Epic Games Store.

Riot Forge este o subsidiară a Riot Games şi creează parteneriate cu studiouri cu experienţă în afara Riot Games, alături de care produce jocuri pe care le publică în portofiliul Riot Forge. Fiecare joc lansat va extinde universul League of Legends şi va permite jucătorilor să experimenteze universul popular.

Ruined King: A League of Legends Story este un role-playing game dezvoltat de Airship Syndicate (creatorii Battle Chasers: Nightwar şi Darksiders Genesis, conduşi de artistul de benzi desenate Joe Madureira).

Povestea din joc este plasată în două regiuni din Runeterra: Bilgewater, un oraş port plin de viaţă, care găzduieşte vânători de monştri marini, bande de docuri şi contrabandişti din întreaga lume, şi Insulele Umbrelor, un ţinut blestemat de ceaţa neagră mortală care învăluie insula şi îi corupe pe cei cu care intră în contact. Pentru a învinge un inamic comun şi misterios, jucătorii vor forma un grup de aliaţi din campioni din League of Legends – Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri şi Pyke.

Trailerul de lansare Ruined King: A League of Legends Story.

Ruined King: A League of Legends Story este disponibil pe Nintendo Switch, Xbox One, PS4 şi PC pe Steam, GOG.com şi Epic Games Store, pentru 29,99 dolari. Jocul va fi disponibil curând şi pe PlayStation5 (PS5) şi Xbox Series X|S. Posesorii de PS4 sau Xbox One au posibilitatea de a-şi actualiza versiunea gratuit pentru a fi compatibilă cu PS5 şi Xbox Series X|S.

Pe fiecare platformă este disponibilă o ediţie digitală Deluxe pentru 39,99 dolari şi include Ruined Skins pentru fiecare personaj, Ruination Starter Pack şi alte articole suplimentare.

Ediţia de colecţie este disponibilă pentru 129,99 dolari şi include un art book, o schiţă realizată de Joe Madureira, un vinil cu coloană sonoră, o hartă din pânză a Bilgewater, agendă, stilou şi cană cu Bilgewater.

Toţi jucătorii care achiziţionează Ruined King: A League of Legends Story în primele 30 de zile de la lansare vor primi Manamune Sword ca armă în joc pentru Yasuo, indiferent dacă achiziţionează ediţia Standard, Deluxe sau Collector.

Versiunea PS4 a Ruined King include un upgrade gratuit la versiunea digitală PS5, care va fi disponibilă în curând. Versiunea Xbox a lui Ruined King foloseşte Smart Delivery, permiţând accesul atât în Xbox One, cât şi în Xbox Series X|S, care va fi disponibil ulterior.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story este un joc de tip runner dezvoltat de Choice Provisions, creatorii seriei BIT.TRIP, şi este disponibil pe Nintendo Switch, PC pe Steam, GOG.com şi Epic Games Store, şi în curând prin aplicaţia de mobil a Netflix.

Amplasat în universul League of Legends, jucătorii au la dispoziţie sărituri cu bombă şi atacuri cu bombă pentru a evita obstacolele, a dezarma inamicii şi siguranţele pentru a obţine reacţii explozive în lanţ şi a declanşa haosul.

Trailerul de lansare Hextech Mayhem.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story este disponibil acum pe Nintendo Switch, PC pe Steam, GOG.com şi Epic Games Store pentru 9,99 dolari.

Riot Forge dezvăluie noi detalii despre alte două lansări viitoare – Song of Nunu: A League of Legends Story şi CONV/RGENCE: A League of Legends Story.

Song of Nunu: A League of Legends Story va fi disponibil în 2022 şi este realizat de dezvoltatorul Tequila Works. Acesta este un joc single player de aventură emoţionant care va fi lansat pe Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 şi PC pe Steam, GOG.com şi Epic Games Store. Jocul îi prezintă pe campionii Nunu şi Willump în timp ce pornesc într-o călătorie epică pentru a o găsi pe mama pierdută a lui Nunu.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story este un joc de tip platformer 2D realizat împreună cu Double Stallion, care va fi disponibil tot anul viitor.

Riot Forge pregăteşte un alt nou joc a cărei acţiune va avea loc în regiunea Demacia, despre care vom afla mai multe detalii în viitorul apropiat.