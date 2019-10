Razer Viper - Viteză maximă pentru multiplayer (TECH REVIEW)

Asta pentru că Razer Viper are un senzor optic 5G, de 16.000 DPI (dots-per-inch). La ce se referă acest număr uriaş? Ei bine, în teorie, dacă îşi mişti mouse-ul cu un inch (2,54 cm), cursorul ar trebui să se deplaseze pe o distanţă de 16.000 de pixeli. De altfel, jucătorii pot controla nivelul de DPI cu ajutorul unui buton poziţionat sub mouse, indicat cu un LED sub care scrie ”DPI Stage”.

Practic, Razer Viper este construit în jurul unui singur cuvânt: viteză. Este un mouse destinat celor care joacă foarte mult jocuri multiplayer, precum Overwatch, Apex Legends sau Call of Duty, pentru un plus de rapiditate în confruntările cu alţi jucători.

Un alt mecanism care ajută la sporirea acestei viteze este reprezentat de switch-urile optice integrate în butoanele principale ale mouse-ului de trei ori mai rapide decât un switch mecanic simplu şi similare cu cele pe care le găsim în tastatura Razer Huntsman Elite.

Iluminarea de pe spate este, evident, controlată cu ajutorul aplicaţiei Razer Synapse, şi există câteva moduri diferite de cosmetizare a mouse-ului. Vei ascunde mai tot timpul această lumină însă, astfel că nu prea contează ce profil alegi.

Un mare plus îl consideră faptul că Razer Viper poate fi folosit cu ambele mâini, fiind un mouse potrivit atât pentru stângaci, cât şi pentru dreptaci. Acest aspect se datorează faptului că ambele părţi ale dispozitivului sunt construite similar, cu câte două butoane montate pe laterale, care pot fi configurate în orice fel doreşte jucătorul.

Greutatea este foarte scăzută, Viper cântărind numai 67 de grame. Deşi este făcut din plastic, construcţia sa este îndeajuns de solidă încât să reziste unor click-uri intense şi pline de entuziasm în timpul unui battle royale sau team deathmatch.

Razer Viper pare că a fost construit ”din fabrică” pentru jocurile multiplayer, datorită vitezei sale excelente, şi este o opţiune excelentă pentru cei care petrec multe ore pe Overwatch sau Call of Duty. Preţul său este de aproximativ 90 de euro.