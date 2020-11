Razer Naga Pro: Mouse-ul cu trei configuraţii diferite pentru gamerii de cursă lungă (TECH REVIEW)

Naga Pro este primul mouse de la Razer pe care l-am testat a cărui cutie este mai mare pe lăţime decât pe lungime. Asta pentru că înăuntru se adăpostesc nişte accesorii care schimbă complet utilitatea şi scopul acestui device, transformându-l dintr-un mouse relativ simplu, cu care poţi lucra la birou, într-un adevărat monstru pentru jocuri MOBA şi MMORPG-uri.

Mouse-ul merge wireless sau pe fir şi l-am folosit cam 10 zile în primul fel, după care odată ce i-am ataşat firul ca să îl încarc nu am mai renunţat la el, deoarece cablul, deşi nu am observat să menţioneze undeva pe cutie, este un Razer Speedflex, acel cablu excelent realizat de compania americană, care se mişcă foarte uşor, fără a se încurca. Dacă vrei să îl foloseşti wireless, mouse-ul vine cu un dongle USB Type-A pe reţea de 2.4GHz şi poate fi conectat prin Bluetooth, iar autonomia lui e de aproximativ 100 de ore de utilizare.

Trei configuraţii, pentru trei tipuri de jocuri

Bun, hai să intrăm direct în pâine şi să vorbim despre elefantul din cameră.. sau mai degrabă elefanţii. Razer Naga Pro vine cu trei tipuri diferite de design pentru laterala stângă, în funcţie de tipul de joc pe care îl joci: unul cu două butoane pentru shootere, unul cu 6 butoane pentru MOBA-uri (DOTA 2, League of Legends) şi unul cu nu mai puţin de 12 butoane pentru MMORPG-uri (World of Warcraft, The Elder Scrolls Online).

Da, ai citit bine, 12 butoane, fiecare dintre ele fiind programabil şi potrivit pentru acele jocuri în care tastelor de la 1 la 0 le sunt atribuite diferite abilităţi. Practic, Naga Pro vrea să fie un fel „ultimate mouse”, un device care să fie potrivit în orice joc, pentru orice tip de gamer. Şi reuşeşte să facă asta destul de bine.

Eu folosesc de obicei un mouse cu 4-5-maxim 6 butoane în total, nicidecum 20, câte ajunge să aibă Razer Naga Pro cu acel profil construit pentru MMO-uri. Aşadar, a fost o adevărată provocare să încerc acel profil, la fel ca şi cel pentru MOBA-uri, deoarece nu joc MOBA-uri, iar anii mei de MMORPG-uri sunt lăsaţi de mult în urmă.

Profilul simplu, cu doar două butoane în plus, este cel care a „poposit” cel mai mult pe mouse-ul meu, folosindu-l pentru muncă şi majoritatea jocurilor. Un lucru pe care l-am remarcat în special la cel cu 12 butoane, este că îmi era de multe ori dificil să disting butoanele unul de celălalt, fiind atât de multe şi de adunate. La cel de 6 butoane a fost mult mai uşor.

Profilurile se pot schimba foarte rapid, fiind magnetice. Pur şi simplu îl detaşezi pe unul şi îl adaugi pe celălalt, iar aplicaţia Razer Synapse îşi va da seama imediat ce profil foloseşti. Bineînţeles, felul în care configurezi un profil rămâne stocat în aplicaţie, astfel că nu va trebui să te complici cu configurarea lor când le înlocuieşti.

Switch-uri rapide, cu până la 20.000 DPI

Switch-urile mouse-ului sunt acele Razer Optical Switches, extrem de rapide şi de rezistente, astfel că poţi apăsa fără prea multă milă pe mouse, având o rezistenţă excelentă. Evident însă, nu abuza de asta. Senzorul este şi el tot optic, acel Razer Focus+ pe care l-am mai văzut pe alţi „şoricei” din oferta Razer, cu o precizie sporită şi un DPI care atinge numărul uriaş de 20.000.

Forma mouse-ului este una ergonomică indifernt ce profil îi aplici. Se mulează perfect pe mâna dreaptă, având şi un mic restplace, în care îţi poţi ţine degetul inelar. RGB-ul este prezent în trei zone diferite - pe rotiţa de scroll, logo-ul Razer şi cifrele care numerotează butoanele profilelor mai mari, cu 6 şi 12 butoane. Evident, toate aspectele se controlează din Razer Synapse, inclusiv configurarea profilelor şi iluminarea.