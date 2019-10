Razer Kraken X - Căşti de gaming ieftine, de care nu prea poţi să te plângi (TECH REVIEW)

Impresia lăsată după prima folosire a căştilor este că sunetul lor este bun (dar nu extraordinar), clar şi puternic. Însă apoi am descoperit că acestea vin cu un add-on, o aplicaţie care îmbunătăţeşte radical experienţa acestora şi deblochează practic potenţialul adevărat al căştilor.

Astfel, cu ajutorul aplicaţiei, vei putea beneficia de un sunet surround 7.1 foarte clar şi bine implementat. Başii sunt puternici, sunetele sunt bine definite, iar surround-ul ajută enorm la experienţa de imersiune pe care ţi-o poate oferi un joc bun.

Microfonul are un mic minus, prin prisma faptului că nu este detaşabil, însă nu ar trebui să îţi provoace neplăceri prea mari în timpul unei sesiuni de joc single-player. În multiplayer, vocea ta se va auzi clar şi răspicat.

Uşoare şi confortabile

Nici aspectul căştilor nu lasă de dorit. Deşi sunt făcute în mare parte din plastic, sunt extrem de confortabile şi, deoarece cântăresc doar 250 de grame, nu o să le simţi greutatea nici după o durată mai lungă de joc, datorită pernuţelor din spumă de memorie. Am jucat ore bune de The Outer Worlds şi nu am simţit nevoia de a mă plânge, un plus foarte mare pentru o pereche de căşti ieftine.

Şi da, am spus ieftine. Pentru că, deşi vorbim de Razer, Kraken X sunt unele dintre cele mai ieftine căşti de gaming bune din piaţă, la un preţ de aproximativ 50 de euro. Nu de multe ori am ocazia să recomand un produs Razer pentru preţul său, însă aici mă văd nevoit să o fac. Pe acest segment, Razer Kraken X nu prea au adversar, fiind căşti excelente pentru gaming, datorită basului puternic şi a sunetului clar, dar şi ceva comunicare cu colegii de echipă.