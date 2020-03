Razer BlackWidow Chroma V2: Glasul tastelor mecanice (TECH REVIEW)

BlackWidow Chromva V2 nu este cea mai nouă tastatură de la Razer. Dimpotrivă, are mai mult de 2 ani de când a fost lansată, însă este în continuare una dintre cele mai apreciate tastaturi ale producătorului din State de către gameri. Şi nu e deloc uşor să îţi dai seama de ce, odată ce începi să o foloseşti.

O să vorbim întâi de elefantul din imagine(a de mai jos): acele butoane din stânga tastaturii, M1-M5. Razer le numeşte macro keys, şi le poţi folosi pentru a programa diferite funcţii. Poţi începe o înregistrare a unei sesiuni de gaming, poţi schimba controalele într-un joc sau le poţi folosi pentru a mapa diferite setări ale PC-ului. To each his own, cum s-ar spune.

Ce mă deranjează la aceste taste este însă apropierea lor faţă de restul tastaturii. Nu de multe ori am greşit atunci când scriam un material, apăsând din greşeală pe una dintre taste. De asemenea, pentru că tastatura este mai mare decât cea pe care o folosesc în mod obişnuit, mi-a luat ceva timp până să îmi ”acomodez” degetele la dispunerea de pe BlackWidow V2.

Remarc şi faptul că lipsesc butoane pentru controlul media. Da, le poţi mapa pe tastele macro din stânga, însă pierzi practic 2 funcţii diferite dacă alegi să faci asta, ceea ce nu e tocmai corect.

Durabilitate şi zgomot asigurat de switch-urile verzi Razer

Sunetul este însă divin. Iubesc tastaturile mecanice, chiar dacă pot fi zgomotoase şi enervante pentru cei din jurul tău, mi se pare că atunci când le foloseşti, uiţi de acest lucru. Senzaţia de satisfacţie pe care o ai atunci când foloseşti o astfel de tastatură e greu de egalat, şi la fel se întâmplă şi în cazul lui BlackWidow V2.

Tastele sunt ferme, solide, dar nu într-atât încât să pară că opun rezistenţă atunci când tastezi, key travel-ul este mulţumitor, iar dispunerea este excelentă: ai destul spaţiu între taste pentru a scrie fără teama unor greşeli (exceptând zona stângă, cum am mai menţionat).

Versiunea pe care am testat-o eu a fost cea cu switch-uri verzi, despre care Razer spune că sunt mai zgomotoase decât cele portocalii sau galbene, şi scot un sunet asemănător unui click. Sunt însă şi extrem de durabile, rezistând la 80 de milioane de apăsări, un număr absolut impresionant.

Confort, lumini şi..porturi?

La lansarea sa, BlackWidow V2 a făcut furori printr-un element surprinzător prezent în cutie: rest place-ul, sau acea pernuţă din spumă, pe care îţi poţi odihni încheietura şi care a devenit deja parte din mai toate tastaturile Razer de top. Nu diferă cu mult faţă de cea pe care am testat-o deja pe Huntsman Elite, cu excepţia sistemului de prindere pe magneţi, care se simte un pic mai lejer aici şi, surprinzător, mi se pare mai bun decât cel nou adoptat de Razer. Cum am spus şi în review-ul lui Huntsman Elite, pernuţa oferă un plus de confort, are un design frumos şi simplu.

Şi dacă tot vorbim de design, ajungem şi la iluminarea RGB (un subiect pe care îl vom explora curând în detaliu, şi vom încerca să aflăm dacă este sau nu un gimmick). Se controlează, bineînţeles, prin Razer Synapse şi o poţi configura după dorinţa inimii tale, în diferite profiluri luminoase.

Mai menţionez şi că pe laterala dreaptă o să găseşti două porturi, un USB-A şi un jack de căşti de 3,5mm. Sunt porturi pass-through, funcţionează ca şi cum le-ai conecta la PC, şi sunt binevenite, mai ales dacă vrei să fii atent la managementul cablurilor, pentru că te-ar putea ajuta.

Dacă principalul lucru pentru care foloseşti tastatura este scrisul şi mai faci şi un pic de gaming pe alocuri, atunci nu ţi-aş recomanda BlackWidow Chroma V2, ci mai degrabă Huntsman Elite, tot de la Razer. Însă, dacă eşti un gamer avid, tastatura asta este cu siguranţă pentru tine. Nu este una ieftină, costând în jur de 150 de dolari pe site-ul Razer, dar nici nu te poate dezamăgi în niciun fel.