Pokerstars prezintă în premieră jocul de poker în realitate virtuală

PokerStars, cel mai mare website de poker online din lume, prezintă în avanpremieră versiunea de realitate virtuală a software-ului de poker online, în aşteptarea lansării comerciale care va avea loc în viitorul apropiat.

„PokerStars VR ne dă şansa de a profita de această tehnologie uimitoare şi de a crea experienţe unice pentru jucătorii şi pasionaţii de poker,” a declarat Severin Rasset, Director Inovaţii şi Operaţiuni Poker în cadrul PokerStars. „Poker-ul înseamnă interacţiune. Aduce oamenii laolaltă de mai bine de un secol. Suntem extrem de încântaţi să putem investi în noua generaţie a jocului şi să oferim jucătorilor ocazia de a se întâlni într-o dimensiune a realităţii virtuale cu totul nouă.”

O experienţă incitantă şi inovatoare pentru veterani şi noii jucători, PokerStars VR este un joc de poker autentic şi interactiv, disponibil gratuit şi care va oferi acestora posibilitatea de a accesa spaţii de joc absolut uluitoare, de a-şi gestiona jetoanele şi cărţile la fel ca în lumea reală, de a-şi studia adversarii, a discuta în timp real şi de a folosi recuzita interactivă pentru o experienţă cât mai relaxată.

Optiunea de joc No-Limit Hold’em cu jucători multipli este în prezent într-o perioadă de teste, într-o variantă beta cu circuit închis, având aproape o sută de invitaţi care îl joacă şi îl testează utilizând Oculus Rift, HTC Vive şi Steam.

Produsul a fost prezentat în avanpremieră săptămâna aceasta la Birmingham, în cadrul EuroGamer, cel mai mare eveniment de jocuri din Marea Britanie. PokerStars VR, dezvoltat împreună cu Lucky VR, este prevăzut cu comenzi intuitive pentru facilitarea jocului, comenzi vocale, transmisie Twitch integrată, video streaming şi integrare cu mediile de socializare pe Oculus Rift pentru cei care doresc să joace şi să transmită jocul în acelaşi timp. PokerStars VR permite jucătorilor să vină din orice colţ al lumii într-o cameră de joc virtuală în care avatarurile nu doar că interacţionează în cadrul jocului, dar se şi pot îmbrăca la patru ace, pot socializa, se pot distra şi pot discuta atunci când se află în aceeaşi cameră. Ei pot face toate acestea în timp ce transmit emisiuni sau sport şi se pot bucura de o varietate de elemente şi activităţi virtuale, adică pot comanda mâncare şi băuturi, pot împărţi sushi, pot arunca obiecte unii către ceilalţi sau chiar pot avea un măgăruş drept animal de companie şi pot fuma un trabuc (sau pot avea un măgăruş care fumează trabuc, dacă asta îşi doresc).

De la noi opţiuni de distracţie şi interacţiune prin socializare la poker serios, jucătorii pot studia şi statisticile şi pot observa reacţiile adversarului lor de parcă s-ar afla efectiv în aceeaşi cameră, dând viaţă fiecărei interacţiuni şi acţiuni virtuale. Cu leaderboard-uri şi mese private, există opţiuni pentru fiecare, iar jucătorii pot câştiga jetoane gratuite pe care să le folosească la mese învârtind o roată virtuală în fiecare zi. În plus, jucătorii pot alege unde vor să jaoce poker, putând alege unul dintre cele cinci decoruri exotice de realitate virtuală: Macau 2050, The Macau Suite, The Showdown Saloon, Monte-Carlo Yacht şi The Void.