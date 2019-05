Pokemon Sleep este jocul care vrea să se asigure că ai parte de odihnă potrivită

Pokemon Go a fost revelaţia anului 2016 în materie de gaming pe mobil, şi rămâne unul dintre cele mai populare jocuri de pe smartphone-urile din întreaga lume.

După ce i-au încurajat pe jucători să meargă, cei de la The Pokemon Company vor acum să aibă grijă şi de odihna acestora cu ajutorul noului lor joc, Pokemon Sleep.

Jocul este realizat în ideea de a oferi jucătorilor un impuls pentru a se culca, ştiind că vor primi ceva în momentul în care se vor trezi, deoarece, cu fiecare oră de somn, Pokemonul lor va fi antrenat.

Poate că sună puţin ridicol, însă nu trebuie să uităm impactul pe care l-a avut Pokemon Go asupra jucătorilor, care mergeau kilometri întregi pentru a completa anumite sarcini din joc.

Pe lângă noul joc, Nintendo dezvoltă şi un nou dispozitiv care va ajuta la monitorizarea somnului, denumit Pokemon Go Plus Plus. Practic, o versiune îmbunătăţită, care acţionează şi ca un sleep tracker, a lui Pokemon Go Plus, brăţara care venea ca un accesoriu cu diferite funcţionalităţi pentru Pokemon Go.

Pokemon Sleep este realizat în colaborare cu compania japoneză Select Button şi este aşteptat să se lanseze în 2020, arată site-ul ubergizmo.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: