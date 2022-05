MSI Katanna GF 66, laptop bun pentru creatorii de conţinut şi gaming [TECH REVIEW]

MSI Katana GF66 (2022) nu e primul laptop al taiwanezilor pe care-l testez, dar nici nu pot spune că am o vastă experienţă cu modelele MSI. Am mai testat un singur laptop de la ei, la începutul lui 2022, MSI Prestige 14.

Înainte să încep review-ul, să vă povestesc o întâmplare ”drăguţă” cu laptop-ul. A venit cu Windows-ul în daneză şi setările iniţiale, care de obicei imi iau 5 minute, au durat o jumătate de oră. Dar am depăşit obstacolul de limbă, am schimbat limba sistemului şi a fost ok. De unde ştiam că e daneză? Aşa a indicat Google Translate.

Carcasa negru metalizat are un finisaj mat, iar pe capac este un logo MSI gravat cu laser. Din ce-am citit, capacul este din metal, iar restul din plastic. Balamalele ţin capacul ferm, dar poate fi deschis cu o singură mână. Carcasa nu e imună la amprente, sunt destul de vizibile. În spate găseşti 2 orificii de ventilaţie.

La prima vedere, laptopul nu pare de 15,6 inci, e destul de compact şi dimensiunile sunt 359 x 259 x 24.9 mm, iar greutatea 2.25 Kg.

MSI Katana GF66 vine într-o cutie standard de carton. In interior se afla laptopul si accesoriile bine protejate. Cutia include:

laptopul MSI Katana GF66;

încărcătorul;

ghiduri de utilizare şi garanţia.

Un scurt unboxing în clipul următor.

Modelul testat, MSI Katana GF66 12UD, are un ecran mat tip IPS de 15,6 inci, cu rezoluţie FHD (1920×1080) şi rată maximă de refresh de 144Hz. Ecranul are rame subţiri şi găzduieşte o cameră web HD şi microfoanele. Deşi există zgomot în medii slab iluminate, calitatea camerei este în general bună.

Sub carcasă se găseşte un procesor Intel i7-12700H, GPU GeForce RTX 3050 Ti (4GB GDDR6), 16GB de RAM şi 1TB de stocare SSD. Connectivitate 802.11 ax Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2. Porturi: 1x USB-C (3.2 Gen1), 2x USB-A (3.2 Gen1), 1x USB-A (2.0) 1x RJ45, 1x HDMI (4K @ 60Hz). Nu există suport pentru Thunderbolt 3. Sistem de operare Windows 11 Home.

MSI Katana GF66 are o tastatură cu iluminare LED RGB în roşu. Intensitatea RGB poate fi ajustată folosind comenzile rapide de pe tastatură.

Tastatura e una obişnuită, cu butoane de comenzi rapide şi tastatură numerică dedicată. Experienţa de tastare este bună, iar tastele sunt moi, receptive şi oferă feedback tactil. Rândul de sus al tastelor funcţionale poate fi folosit pentru comenzi rapide, prin combinaţia tastelor cu Fn.

Sub tastatură, plasat în stânga, este touchpad-ul mai mic decât unul standard, dar precis şi confortabil de utilizat.

Laptopul e dotat cu o aplicaţie MSI Dragon Center, care simplifică modul prin care poţi supraveghea starea laptopului şi face modificări în sistem, spre exemplu să activezi modul gaming şi să dezactivezi touch-pad-ul. Utilizatorii mai avansaţi vor considera genul acesta de aplicaţie bloatware, dar pentru cei mai mulţi va fi de ajutor.

Laptopul se mişcă rapid, nici nu ar putea altfel cu hardware-ul disponibil, în orice tip de aplicaţie legată de muncă de birou, creaţie sau gaming.

Pentru partea de gaming am jucat trei titluri: Counter Strike, Fortnite şi Halo Infinite.

Am pornit în fiecare dintre ele de la setările grafice maxime şi le-am scăzut pe parcurs. Oricum, într-un shooter competitiv nu ai nevoie de cea mai bună grafică, dar poate nu toţi cei interesaţi de un laptop de gaming sunt pasionaţi exclusiv de partea multi-player. În stânga sus numărul de FPS, doar în Fornite cifrele sunt în dreapta sus, înainte de hartă.

Am făcut şi o serie de teste sintetice, pe care le poţi vedea mai jos.

Test pentru stocarea SSD de 1TB cu CrystalDiskMark. Stânga - viteza de citire, dreapta - cea de scriere.

Test global al sistemului PassMark.

Test pentru abilităţile de gaming, 3DMark - Time Spy.

Test pentru utilizarea în orice alt scenariu exceptând gaming-ul PCMark10: navigare web, videoconferinţe, muncă de birou şi creare de conţinut foto-video.

În ceea ce priveşte sunetul, sistemul are 2 difuzoare stereo de 2W care folosesc tehnologia Nahimic Sound 3, Hi-Res Audio şi tehnologia MSI Audio Boost. Sunetul este de calitate ok, dar la fel ca în cazul majorităţii laptopurilor de gaming, mai bine foloseşti căşti.

Bateria de 3 celule 53.5Wh asigură o autonomie de 4-5 ore în muncă de birou şi de circa 2 ore de gaming. Avantajul e că se încarcă rapid, în circa o oră, datorită încărcătorului de 180W.

MSI Katana GF66 este un laptop de gaming reuşit, care dispune de cele mai recente procesoare Intel din a 12-a generaţie, suport GPU până la Nvidia RTC 3070 Ti şi spaţiu pentru adăugarea de memorie RAM şi SSD. În cazul modelului testat combinaţia Intel Core i7-12700H şi RTX 3050Ti funcţionează foarte bine pentru a oferi performanţă solidă atunci când vine vorba de multitasking, editare foto-video şi jocuri la rezoluţie 1080p.

La momentul publicării acestui review, MSI Katana GF66 12UD în configuraţia testată costă în jur de 6000 de lei.