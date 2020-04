MSI a anunţat o mulţime de laptop-uri noi. Specificaţii complete pentru fiecare dintre ele

Model GT76 Titan GS66 Stealth GE66 Raider Procesor Pana la Intel® Core™ i7-10750H din generatia 10 Pana la Intel® Core™ i9 din generatie 10 Pana la Intel® Core™ i9 din generatia 10 Grafica Pana la NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB GDDR6 Pana la NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™

cu Max-Q design 8GB GDDR6 Pana la NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™

cu Max-Q design 8GB GDDR6 Sistem de operare Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Windows 10 Home / Windows 10 Pro Display 17.3" UHD (3840x2160), 4K 100% Adobe RGB, IPS-level Display (Optional) 15.6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Refresh Rate, IPS-Level panel (Optional) 15.6" Full HD (1920x1080), 300 Hz Refresh Rate, IPS-Level thin bezel panel (Optional) Stocare 1 x 2.5" HDD +

2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 / SATA-SSD Combo Slot +

1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 Slot 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 / SATA-SSD Combo Slot

1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 Slot 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 Slot + 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 / SATA-SSD Combo Slot Tastatura Tastatura cu iluminare RGB de la SteelSeries Tastatura cu iluminare RGB de la SteelSeries Tastatura cu iluminare RGB de la SteelSeries Dimensiuni 397(W) x 330(D) x33~42(H)mm 358.3(W) x 248(D) x 19.8(H)mm 358 (W) x 267 (D) x 23.4 (H) mm