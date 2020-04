Monitor curbat LED Philips 349P7, spaţiu generos pentru muncă şi gaming [TECH REVIEW]

Ecranul uriaş, pentru un utilizator obişnuit cu 24 inci (ca mine), e excelent pentru a expune toate aplicaţiile şi documentele de care ai nevoie în acelaşi timp sau pentru o experienţă imersivă de gaming.

De ce spun că se adresează profesioniştilor, graficienilor si celor care prelucreaza fotografii si editorilor video? În primul rând datorită dimensiunii, mai scriu o dată diagonala şi în cm, 86, şi rezoluţiei 3440 x 1440, apoi a spaţiului de culoare NTSC 99.8%, sRGB 117.3%. Fiind atât de lat poate înlocui un sistem format din două monitoare mai mici. Alte specificaţii:

raport 21:9

Contrast: 3000:1 (Static)

Luminozitate: 300 cd/m²

dimensiunile monitorului, fără picior 810 x 369 x 98mm

reglabil pe înălţime, circa 30cm

greutate de circa 9.6 kg

Sunt monitoare, care deşi de foarte bună calitate, au poate o luminozitate prea mare, ceea ce la o utilzare îndelungată le face supărătoare pentru ochi. Din punctul acesta de vedere, Philips 349P7, este prietenos, iar culorile sunt echilibrate, plăcute.

Cutia în care vine e aproape dublă faţă de monitor, probabil din motive de protecţie, şi asamblarea fără un ajutor nu e chiar simplă. Monitorul are un design modern dar simplu, cu margini subţiri pe 3 laturi.

Philips 349P7 e susţinut de un suport ergonomic şi de un picior cu un design obişnuit printre monitoarele Philips. În funcţie de spaţiu şi nevoile tale îl poţi înclina, roti şi regla pe înălţime.

Partea de conexiuni sau conectivitate e bogată, ce-i drept ai şi unde să le pui. Cum priveşti monitorul din spate, în stânga ai HDMI, DisplayPort, şi USB-C (până la 65 W), iar pe dreapta 3X USB-A cu încărcare rapidă (1W), jack audio in/out şi sincronizare separată+ SOG (sync on green).

De ce e recomandat pentru gaming? Argumentul cu spaţiul mare rămâne, rezoluţia nu e neapărat un avantaj, te obligă să utilizezi o placă grafică performantă, prin urmare scumpă. La asta se adaugă rata de refresh de 100Hz şi timpul de răspuns de 4ms. Dar vă explică mai bine, colegul meu, Andrei.

”Chiar dacă vorbim de un monitor grafic, cei 15 ani de FIFA pe care îi am la purtător nu m-au lăsat să mă abţin din a rula FIFA 20 pe el, odată ce am văzut cei 34 de inci cu care se mândreşte. Astfel că includ aici un mic pasaj pentru micul gamer care sălăşluieşte în interiorul deisgner-ului grafic ce va folosi acest monitor. Deşi are "doar" 100Hz ca rată de refresh, experienţa de gaming este excelentă, în principal datorită mărimii monitorului şi a curburii sale, care contribuie enorm la senzaţia de imersiune. Poţi vedea mai multe detalii, poţi alcătui mai multe strategii, ai practic o vedere de tip ”eagle’s eye” a acţiunii. Evident, ai opţiuni mult mai bune în ceea ce priveşte gaming-ul, dar dacă simţi vreodată nevoia să te relaxezi pentru câteva ore, e bine de ştiut că monitorul acesta se va descurca cu brio."

Monitorul are şi două boxe de 5W, care ajută dacă nu ai căşti, dar nu e nimic impresionant la ele.

Cu ce vine în cutia aia uriasă, pe lângă monitor, cu cabluri pentru mai toate porturile: DisplayPort, HDMI, audio, USB-C la USB-C, USB-C la USB-A, si evident alimentator extern.

Philips 349P7 se adresează utilizatorilor care necesită monitoare pentru foto-video şi gaming, dar, dacă ţi-l permiţi, poate fi ok şi pentru munca de birou obişnuită. Preţul său în magazinele din România, în acest moment, este de circa 2600 lei.