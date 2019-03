Laptop Acer Predator Helios 300 White - pentru cei speciali [TECH REVIEW]

Cert e că unii gameri sunt atraşi de acest design tocmai pentru că laptopurile albe sunt mai rare.

Carcasa e dintr-un material plastic, dur, cu încrustaţii aurii, e potrivit de greu şi e mai degrabă subţire, ţinând cont că e de gaming.

Tastatura e iluminată, iar tastele WASD sunt scoase în evidenţă printr-o nuanţă maro-aurie. Trackpad-ul e mare, spaţios, funcţionează bine, chiar şi fără butoanele click dreapta/stânga, nu mi-a făcut surprize în gaming prin atingeri întâmplătoare. În jocuri am folosit un mouse pe fir.

Specificaţii

Predator Helios 300 are un procesor Intel Core i5-8300H (14 nm) frecvenţă 2.3 GHz până la 4.00 GHz, memorie RAM DDR4 de16 GB, SSD cu capacitate de 256GB, HDD de 1 TB, placă video NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB VRAM, VR Ready.

Ecran IPS de 15.6 inci, rezoluţie Full HD şi 144Hz e suficient de luminos de la 50%, la 100% poţi să joci şi în soare pentru că se vede perfect.

Conectivitate wireless 802.11ac (2 x MIMO), porturi 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, HDMI, cititor de card SD, jack de căşti 3.5 mm, 1x LAN ethernet (RJ-45), şi prindere de siguranţă.

Sunetul potenţat de Dolby Audio e o bucurie în muzică şi jocuri. La 100 % e puternic fără a fi deranjant şi nu-şi pierde din claritate, fidelitate. Basul e bun, dar aş fi apreciat mai multă putere.

Jocuri

Am jucat Battlefield V cu setările grafice la maximum (ULTRA) şi scoate între 40 şi 60 fps, ceea ce e Super!

Am jucat Tanneberg tot cu setarile pe ULTRA şi merge până la 70-90 fps.

În jocuri se încălzeşte teribil şi devine foarte zgomotos. Se încălzeşte tastatura în partea stângă şi în partea de sus, în zona de sub sigla PREDATOR. Am verificat cu HWMonitor şi temperatura plăcii grafice a urcat la 78 de grade C, iar procesorul la 95 de grade Celsius.

Bateria se încarcă de la 0 la 100 % în circa 2 ore şi în gaming se descarca în 50 de minute, iar in utilizarea obişnuită în aproximativ 1 oră şi 45 de minute, setat pe ”best performance”. Din momentul în care am văzut mesajul că trebuie pus la încărcat şi până l-am băgat în priză s-a închis.

Teste

În Pass Mark a obţinut 4947 de puncte, punctele forte sunt GPU (placă video) la rulare grafică 3D şi memoria RAM.

În Novabench a scos 1315 puncte.

În timpul testulului de stress HeavyLoad n-a mai răspuns la alte comenzi sau a reacţionat cu întârziere de câteva ori.

Viteza de scriere / citire a SSD-ului (S) măsurată cu programul CrystalDiskMark e de 168 MB/s - 518 MB/s.

Viteza pentru HDD (D) măsurată cu programul CrystalDiskMark e de 119 MB/s citire şi 106 MB/s scriere.

Viteza în reţea wireless , pe 5 Ghz, vezi mai jos.

Experienţa de gaming pe Acer Predator Helios 300 e medie spre High, laptopul suferă puţin la capitolul răcire şi în timp, asta poate duce la probleme de performanţă. Preţul modelului alb, Special Edition, e mai mare cu aproximativ 300 de dolari decât al celui standard.

Eu m-aş uita mai puţin la aspect şi aş fi atras mai mult de acest model cu un procesor superior (i7) şi poate o placă video mai bună. Oricum, sunt sigur că printre gameri există unii pe care designul modelului Special Edition îi va încânta.

