INTERVIU. Cum a contribuit studioul Ubisoft Bucureşti la realizarea lui Watch Dogs: Legion, una dintre cele mai mari lansări a sfârşitului de an

Adevărul: Ce înseamnă inovaţia „play-as-anyone” pe care o introduce Watch Dogs: Legion (WDL) şi de ce poate fi un moment de referinţă în istoria jocurilor video?

Lucian Istrate: Play-as-anyone este un element fundamental al experienţei din Legion. Înseamnă că poţi juca cu absolut orice personaj întâlneşti în joc. Imaginează-ţi Londra, un oraş cu milioane de locuitori şi fiecare dintre ei, fiind generat de acest sistem, este jucabil. Vorbim despre un sistem complex care, practic, construieşte aceste personaje procedural, de la înfăţişare, la voce, la relaţii personale cu alte personaje şi terminând cu un set de abilităţi pe care le vei putea folosi odată ce îi recrutezi şi joci cu ei.

Vorbim despre un salt evolutiv mare pentru serie din acest punct de vedere. În primele titluri vedeai doar frânturi din povestea personajelor pe care le întâlneai şi nu puteai să te implici mai mult. Acum oferim jucătorilor o perspectivă nouă, nemaiîntâlnită până acum în industrie, aceea de a-ţi putea construi o echipă după bunul plac într-un mod natural, organic şi foarte personal. Sistemul Play-as-anyone poate fi descris ca o inovaţie deoarece, în primul rând, este o platformă pe care se poate construi pe viitor şi pentru că a demonstrat deja interes din partea gamerilor.

Adevărul: Cât de mare este lumea din WDL şi ce poţi face în ea când poate nu ai dispoziţia necesară de a continua povestea jocului?

Lucian Istrate: Cred că o măsură mai palpabilă ar fi calitatea timpului petrecut în această lume. Pentru început, te poţi distra fără să ai un scop anume, poţi să vizitezi obiective turistice şi să faci poze, să interacţionezi cu personaje în diverse moduri să observi cum sunt reflectate în joc acţiunile tale. Ce este cu adevărat diferit în Legion de data asta este că poţi juca cu personajele pe care le-ai recrutat şi poţi experimenta cu abilităţile lor.

Lumea Watch Dogs îţi mai propune şi o serie de activităţi, sau mini-jocuri, menite să ofere o perspectivă nouă pentru un timp scurt. Acestea sunt Bareknuckle, Darts, Kick-up, Parcel Fox şi Street Art, fiecare cu propriul nivel de dificultate şi progresie.

Amprenta „românească” din Watch Dogs: Legion

Adevărul: Care sunt lucrurile din Watch Dogs: Legion care au amprenta ”românească” asupra lor, fiind dezvoltate aici?

Lucian Istrate: Activităţile pe care le aminteam anterior sunt concepute şi dezovltate integral de echipa din Bucureşti. Fiecare în parte atinge câte o latură diferită a jocului, sunt integrate în Play-as-Anyone şi sunt ancorate în tematica Watch Dogs: Legion.

Spre exemplu, în Bareknuckle League trebuie să câştigi o serie de lupte underground din care poţi recruta personaje cu abilităţi de bătaie. Darts şi Kick-up sunt activităţi mai pacifiste, unde doar îţi pui la încercare precizia şi reflexele, iar Parcel Fox îţi propune să transporţi colete rapid, dar cu mare atenţie şi fără să te prindă poliţia.

Pe lângă activităţi, am mai dezvoltat în Bucureşti şi un număr de personaje Play-as-Anyone şi aş menţiona aici Bareknuckle fighters, Spy, Paramedic, Street Artist şi Getaway driver.

Adevărul: Ce va aduce partea de multiplayer din WDL?

Lucian Istrate: Tot în Bucureşti am conceput şi două moduri de joc PvP, anunţate ca parte din Watch Dogs Online: Spider-Bot Arena şi Invasion. Spider-Bot Arena este un mod foarte dinamic unde vei controla aceşti păianjeni robotici echipaţi cu tot felul de arme pe care le vei culege de pe hartă, şi te vei lupta cu până la alţi 3 jucători.

Invasion este un mod foarte popular din titlurile anterioare, care revine acum cu un twist interesant. În Invasion trebuie să invadezi lumea altor jucători pentru a le fura date, şi trebuie să rămâi nedetectat până ce hack-ul se termină. Este un hide and seek care în Legion ia o formă nouă odată cu introducerea personajelor Play-as-Anyone.

Dezvoltarea unui joc în pandemie

Adevărul: Am văzut recent jocuri ale altor studiouri amânate, deoarece dezvoltatorii au fost nevoiţi să se asigure că acestea vor rula optim şi pe noua generaţie de console. Nu este însă şi cazul lui WDL, aşadar cum aţi reuşit să pregătiţi şi să testaţi în timp util atât de multe versiuni ale jocului?

Lucian Istrate: Tot ce vrem este să creăm experienţe de joc imersive, asta am urmărit şi în Watch Dogs: Legion. Peste 200 de colegi din QC s-au implicat în testarea întregii lumi a jocului, atât pe generaţia curentă de console, dar şi pe cele next-gen. O mare parte din testele de funcţionalitate au fost realizate manual, însa, pentru a spori productivitatea, echipele specializate au dezvoltat 300 de scripturi de automatizare care au rulat inclusiv în toată această perioadă în care aproximativ 90% dintre colegii din QC au lucrat de acasă.

Adevărul: Poţi juca WDL fără să te simţi copleşit dacă nu ai jucat niciun alt joc din seria Watch Dogs?

Lucian Istrate: Am vrut să construim fiecare experienţă de joc în aşa fel încât toată lumea să se poată bucura de aceasta, chiar dacă au încercat sau nu celelalte titluri din serie.

Dacă în primul joc te confruntai cu o problemă personală, iar în cel de-al doilea făceai parte dintr-o echipă de hacktivişti împotriva unei corporaţii, acum scopul din Watch Dogs: Legion este să lupţi împotriva sistemului însuşi. Intriga din Legion are legături minime cu povestea din primele 2 titluri, aşa că poţi să intri direct în acţiune şi să începi recrutările.

Adevărul: Cum s-au desfăşurat aceste ultime luni de muncă înainte de lansarea jocului? S-a lucrat în regim work from home, a fost mai dificilă această perioadă decât cea pre-pandemie?

Lucian Istrate: Întotdeauna am apreciat faptul că Ubisoft este despre oameni şi despre modul în care suntem obişnuiţi să colaborăm, şi am simţit lucrul ăsta inclusiv de când suntem în work from home. Chiar dacă nu ne-am mai văzut la birou, am încercat şi am reuşit să păstrăm o legătură strânsă în echipă şi să ne pregătim pentru lansarea Watch Dogs: Legion.