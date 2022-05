Genesis Zircon 330, mouse de gaming wireless din gama entry-level şi cel mai mare mousepad [TECH REVIEW]

Genesis Zircon 330 este un mouse fără fir produs pentru gameri, care oferă posibilitatea de a regla rezoluţia în 4 nivele de la 800 la 3600 DPI, utilizabil şi pe ecrane la rezoluţie 4K. Mouse-ul e din plastic negru cu indicaţii albe, iar când e activ sigla Genesis se aprinde în roşu. Carcasa reţine amprentele, dar nu e nimic deranjant.

Ca dimensiune e destul de mare (126 x 37 x 66 mm) şi se aşează bine în mână, dar asta depinde şi de modul în care e obişnuit fiecare utlizator. Unii preferă mouse-uri mari, alţii mai mici. Cele 7 butoane sunt şi ele pe măsură, mari, accesibile şi responsive.

Mouse-ul vine cu o baterie reîncărcabilă integrată de 750mAh care are o autonomie de circa o lună cu o încărcare, aşa spun cei de la Genesis. Poate fi utilizat şi în timpul încărcării, conectând cablul inclus în pachet la computerul pe care te joci, lucrezi. L-am folosit aproape 3 săptămâni fără să-l încarc, aşa cum a venit în pachet şi totul a fost ok. Receptorul wireless are o rază de acţiune de 10 metri.

Pachetul conţine mouse-ul, cablul microUSB la USB- A şi connector-ul wireless care se introduce în PC. În materialul următor un scurt unboxing.

La primul contact Genesis Zircon 330 se mişcă excelent, dar e puţin zgomotos la fiecare click şi nici rotiţa nu este silenţioasă tot timpul, însă mă îndoiesc că în timp ce te joci te va interesa acest lucru. Eu folosesc o tastatură mecanică de 10 ori mai zgomotoasă decât orice mouse şi o pereche de căşti, când mă joc. Deci probabilitatea ca să te deranjeze poate apărea doar la munca de birou.

Nu am găsit un program de personalizare special pentru Genesis Zircon 330, am testat mai multe variante disponibile pe site-ul producătorului, dar nu se potriveau. Am folosit setările din Windows şi totul a mers ok. Nu ştiu însă ce faci dacă vrei setări mai complexe, să aloci pe butoane alte comenzi decât cele implicite.

Mouse-ul costă în jur de 100 de lei la momentul acestui review şi mi se pare bun pentru acest preţ.

Să vorbim şi despre cel mai mare mousepad pe care l-am întâlnit, Genesis Carbon 500 Maxi-Size WOWS Blyskawica.

Cu dimensiunile 900 x 450 x 0.25 nu încape pe biroul meu, stăpânit de o dezordine suverană. Imaginea din World of Warships e excelent printată pe materialul textil cu baza cauciucată din care e realizat mousepad-ul. L-m folosit cu mouse-ul şi laptop-ul pe o masă care de obicei e goală, dar am pus laptopul pe el, altfel nu aveam loc.

Mouse-ul alunecă bine pe el, nimic de reproşat şi materialul se simte de calitate. Am jucat CounterStrike GO, Call of Duty: Mobile (pe emulatorul GameLoop) şi Hallo Infinite.

L-am pozat în cutie împreună cu Genesis Zircon 330 şi apoi pe podea / covor pentru o imagine de ansamblu.

Dacă eşti fan al mousepad-urilor mari / gigantice, Genesis Carbon 500 Maxi-Size WOWS Blyskawica se găseşte în magazine la un preţ de circa 100 de lei.