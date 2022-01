Dezvoltatorul PUBG dă în judecată Apple, Google şi creatorul jocurilor Free Fire

Free Fire a câştigat 1,1 miliarde de dolari prin achiziţiile din joc în 2021, conform datelor pe care firma de analiză Sensor Tower le-a oferit The Verge , o sumă care a crescut cu 48% faţă de 2020. În timp ce suma totală în dolari este cu mult mai mică decât cea de 2,9 miliarde de dolari pe care a câştigat-o PUBG Mobile din cheltuielile jucătorilor anul trecut, cifrele PUBG Mobile au crescut cu doar şapte procente de la an la an, relatează Sensor Tower. Acest lucru ar putea sugera că creşterea PUBG Mobile încetineşte, iar cea a lui Free Fire creşte vertiginos.