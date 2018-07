Creatorii celui mai popular joc video al momentului vin în România la conferinţa Dev.Play

Compania dezvoltatoare de jocuri video şi de tehnologii pentru motoare grafice cross platform va fi prezentă în cadrul evenimentului cu un spaţiu dedicat Unreal Engine, unde dezvoltatori independenţi locali şi din regiune vor expune jocurile realizate cu ajutorul acestui motor grafic iar specialişti ai Epic Games vor oferi mai multe informaţii despre instrumentele de dezvoltare pe care le oferă.

Epic Games a dezvoltat de-a lungul timpului titluri recunoscute internaţional precum Unreal, Gears of War şi Fortnite, cel mai popular joc al momentului, cu 125 de milioane de jucători înregistraţi. Printre specialiştii Unreal Engine care vor veni se numără şi Sjoerd De Jong, senior engine evangelist , el fiind prezent şi în martie, în Bucuresti la Dev.Play Spring Workshop.

Unreal Engine este un motor grafic care oferă o suită completă de instrumente de dezvoltare pentru animaţii, editare în VR, AI, efecte de post procesare, randări foto în timp real şi multe altele. Motorul grafic a fost conceput în principal pentru jocurile first-person shooter, dar este folosit cu succes într-o mare varietate de genuri, printre care RPG-uri şi jocuri de aventură. În 2014, Unreal Engine a fost premiat cu titlul de "cel mai de succes motor grafic utilizat pentru jocuri video” în cadrul Guinness World Records.

Arta este una dintre temele principale ale conferinţei, astfel că specialişti din industrie precum Chris Evans, şeful echipei de animaţie video in-game al studioului Blizzard Entertainment şi Ashab Martin, freelance art director şi concept designer, se vor alătura ediţiei DEV.PLAY de anul acesta.

Chris Evans este un veteran al industriei de game development, având peste 20 de ani de experienţă în animaţii 3D, efecte vizuale şi în industria de divertisment (jocuri video, filme, seriale etc) iar în prezent conduce echipa de in-game cinematics din cadrul celebrei companii Blizzard Entertainment. Activitatea sa alături de Blizzard Entertainment se remarcă prin contribuţia adusă unor titluri precum StarCraft II şi World of Warcraft, două dintre cele mai populare jocuri la nivel internaţional.

În plus, în cadrul conferinţei va fi prezent şi Aleksander Kauch, de la 11bit Studios. Aleksander Kauch are o experienţă bogată în programare, game arhitecture şi dezvoltare de jocuri, iar în prezent ocupă postul de lead game programmer în cadrul 11bit Studios, luând parte la dezvoltarea unor titluri precum This War of Mine, Frostpunk şi seria Anomaly.

Oportunităţi pentru dezvoltatorii indie

Nordic Game Discovery Contest @ Dev.Play – Pentru al doilea an consecutiv, Nordic Game aduce în România competiţia Discovery Contest, care oferă dezvoltatorilor indie o nouă şansă de a-şi prezenta proiectele selectate în cadrul unor sesiuni live.

Competiţia va avea loc la DEV.PLAY 2018 by RGDA iar mai multe detalii, precum şi lista completă a premiilor, vor putea fi găsite pe site-ul evenimentului. Breadcrumbs Interactive, studioul românesc câştigător în cadrul ediţiei DEV.PLAY 2017 cu jocul Yaga, a obţinut locul I şi în finala Nordic Game Discovery din Malmo, Suedia.

De asemenea, DEV.PLAY 2018 by RGDA va fi gazda ceremoniei de decernare DEV.PLAY Awards Gala în cadrul căreia vor fi premiate jocurile româneşti prezentate pe parcursul evenimentului în cadrul unui Indie Game Showcase. Expoziţia de jocuri indie dispune de locuri limitate iar înscrierile se pot face până pe data de 5 septembrie 2018, pe pagina oficială DEV.PLAY.