Control - Un joc pe cât de bizar, pe atât de bun (REVIEW)

Control este un joc de tip action-adventure, dezvoltat de Remedy Entertainment. Povestea se concentrează în jurul FBC (Federal Bureau of Control), o agenţie guvernamentală secretă a Statelor Unite, a cărei misiune este să studieze şi să ţină sub control fenomene care încalcă regulile realităţii.

Povestea

Vei intra în piele lui Jesse Faden, noul director al agenţiei, şi vei explora The Oldest House, sediul din New York al FBC. De-a lungul jocului, vei obţine diverse abilităţi şi vei înfrunta un inamic cunoscut numai ca The Hiss, o forţă sinistră care a preluat controlul (get it?) asupra celor aflaţi în clădire, transformându-i în entităţi fără vreo forţă de discernământ.

Mai mult de atât nu am de gând să spun despre povestea jocului, pentru că este, în opinia mea, principalul său atu. Control nu este un joc tocmai horror, însă reuşeşte să producă o senzaţie de teroare mocnită pe care o vei avea în cea mai mare parte a călătoriei tale prin The Oldest House.

Felul în care descoperi povestea lui Jesse nu este unul tradiţional, privirea ta asupra personajului ei nu este una de ansamblu, ci mai degrabă te identifici cu ea, îi auzi gândurile, ştii foarte bine atunci când ea minte sau este speriată.

Există însă un foarte mic minus la acest capitol: faptul că, în cea mai mare parte a jocului, eşti lăsat să te plimbi cam pe unde doreşti, fără să fii îndreptat într-o anumită direcţie, poate afecta într-o măsură povestea. Asta pentru că e posibil să întâlneşti personaje care menţionează lucruri ce nu s-au întâmplat încă, iar acest fapt ar putea să afecteze experienţa de joc, deoarece afli mai devreme decât ar trebui în ce direcţie se îndreaptă povestea.

Gameplay

Sunt foarte încântat să spun că, deşi aveam îndoieli atunci când am văzut trailer-ul jocului, ţinând cont de câteva dintre mecanicile prezentate, în final nu am întâmpinat probleme în ceea ce priveşte gameplay-ul.

Să explic însă la ce mă refer: Jesse are anumite abilităţi, precum telekinezia (mişcarea obiectelor cu puterea minţii), care sunt prezentate în trailer şi m-au făcut să mă întreb cât de bine sunt implementate în joc, ţinând cont că am avut probleme în trecut cu astfel de mecanici, de exemplu în Prey. Însă de această dată, totul a mers perfect. Gameplay-ul este excelent, abilităţile lui Jesse funcţionează fără probleme şi sunt o plăcere atunci când le utilizezi (mai ales telekinezia), iar inamicii sunt îndeajuns de puternici încât să îţi provoace câteva dificultăţi.

Trebuie să laud încă un lucru: designul jocului. Am menţionat la începutul acestui review de ”fenomene care încalcă regulile realităţii”. E o sintagmă complicată, care poate nu descrie suficient de bine sentimentul pe care îl oferă Control. Pe scurt, întreg jocul este o nebunie. În sensul bun, evident.

Adică vei avea parte de momente în care nimic nu pare să aibă sens în jurul tău, pereţii dispar, treci dintr-o scenă în alta extrem de brusc şi te confrunţi cu lucruri bizare. De altfel, dacă ar fi să descriu Control printr-un singur cuvânt, probabil că acesta ar fi ”bizar”. Aş adăuga însă imediat şi ”foarte bun”.

Grafică

Într-un material scris zilele trecute, menţionam că în 2019, niciun joc nu mai are voie să aibă o grafică slabă, mai ales atunci când vorbim de titluri mari, dezvoltate de studiouri consacrate. Ei bine, Control străluceşte la capitolul grafică, aceasta contribuind la senzaţia de imersiune pe care o creează povestea şi gameplay-ul.

Evident, a ajutat şi placa pe care am folosit-o pentru acest joc, un NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, extrem de puternică şi care mi-a permis să rulez Control pe setări High fără să mă îngrijorez de o scădere a frame-urilor. De altfel, jocul nu a scăzut sub 55 de FPS, chiar şi cu funcţiile de ray-tracing activate.

Ray-tracing-ul este un alt punct forte al jocului, pentru că tehnologia celor de la NVIDIA este extrem de bine integrată. Ai diferite funcţii de activare a ray-tracing-ului, precum Reflections, Transparent Reflections sau Debris, care optimizează aceste elemente grafice şi contribuie la senzaţia de realism oferită de joc.

În plus, atenţia acordată detaliilor mărunte ale jocului se vede cu uşurinţă. Există chiar un moment în care poţi găsi casete video ce conţin videoclipuri special concepute pentru copiii ai căror părinţi au pierit în The Oldest House. Acestea sunt realizate cu păpuşi şi filmate de cei de la Remedy pentru a fi transpuse apoi în joc. Nu pot decât să laud această dedicaţie a studioului.

Concluzii

Per total, Control este o experienţă care merită preţul de 44,99 de euro, pentru care este disponibil în momentul scrierii acestui review, pe Epic Games Store (de altfel, singurul loc în care Control este disponibil oficial în format digital, pe PC, pentru moment). Este un joc superb, cu o poveste care intrigă, te face confuz, îţi creează întrebări, însă reuşeşte să livreze şi răspunsuri.

Condus de un story minunat, cu grafică de cea mai bună calitate şi un gameplay bine integrat, fără glitch-uri sau bug-uri care să îţi strice experienţa şi cu o senzaţie de nelinişte pe care reuşeşte să ţi-o inducă în cea mai mare parte a timpului, pot spune cu sinceritate că acesta este unul dintre cele mai bune jocuri pe care le-am jucat în acest an.