Concursul Naţional Minecraft pentru Educaţie – Peste 400 de echipe şi-au testat potenţialul creativ pentru a construi Şcoala Viitorului

În doar un an, competiţia a generat un interes peste aşteptări din partea elevilor de gimnaziu şi liceu, la concurs participând de patru ori mai multe echipe faţă de anul trecut, peste 400 în total. Elevii au acceptat provocarea de a crea o ECO-şcoală inteligentă, în lumea arhi-cunoscutului joc Minecraft, folosind materiale reciclabile şi prietenoase cu mediul şi utilizând algoritmi de construcţie a structurilor repetitive în MakeCode.

Beneficiile învăţării prin joc sunt clare, iar elevii pot deja să studieze programare creativă în timpul orelor de curs pentru a-şi dezvolta abilităţile digitale necesare profesiilor viitorului. 80% din locurile de muncă pe care aşteptăm să le vedem în 2025 nu există încă. Aceste profesii necesită abilităţi de colaborare, gândire critică şi creativă şi, desigur, competenţe digitale.

“Această competiţie a fost organizată pentru prima dată în România anul trecut – atunci am premiat cele mai bune proiecte în fiecare categorie de concurs. În acest an, datorită numărului de proiecte primite în competiţie, am decis să oferim trei premii pentru fiecare categorie! Succesul concursului Naţional de Minecraft pentru Educaţie este, de fapt, un rezultat al unui proiect complex de formare a cadrelor didactice în care profesorii au învăţat să folosească jocul Minecraft pentru a preda Informatica şi Tehnologia Informaţiei la clasele de gimnaziu.”, declară Gabriela Barna, directorul Fundaţiei EOS.

Concursul a fost structurat pe patru secţiuni pentru clasele V-VI, clasele VII-VIII, clasele IX-X şi clasele XI-XII. Juriul care a evaluat proiectele a fost format dintr-o echipă multidisciplinară de experţi în domeniile de educaţie, IT, design şi societate civilă.

Echipele câştigătoare

Categoria Clasele V-VI:

Locul I: Indrieş Luca, sprijinit de prof. Nita Adrian de la Colegiul Naţional ”Emanuil Gojdu” Oradea (foto)

Locul II: Echipa formată din Bonta Roberta Yessenia, Micota Radu Andrei, Spînu Alessia Jasmin şi coordonată de prof. Silca Ivascu de la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara

Locul III: Echipa formată din Anghel Laura şi Moldovan Laura şi coordonată de prof. Boca Gabi de la Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu"

Categoria Clasele VII-VIII:

Locul I: Echipa formată din Bălan Georgiana, Borţan Casandra şi Murgu Luisa, coordonată de prof. Diana Chirilă de la Şcoala Gimnazială Ion Luca Caragiale Sibiu.

Locul II: Echipa formată din Tămaş Paul Alexandru şi Kozma-Mărieş Gabriel, coordonată de prof. Camelia Tanţău de la Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj

Locul III: Echipa formată din Lazăr Cătălin şi Morar Radu de la Şcoala gimnazială Constantin Brâncuşi din Cluj Napoca, coordonaţi de prof. Camelia Martis şi Marina Tanţău.

Categoria Clasele IX-X:

Locul I: Echipa formată din Mătăsaru Andrei-Alexandru, Mercore Andrei-Ştefănel şi Timofte Bogdan-Cristian coordonaţi de prof. Cosnita Emilia-Felicia de la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Paşcani

Locul II: Echipa formată din Simionescu Dragoş, Rusu-Cozma şi Andrei şi Ferghete Tudor de la Colegiul National Iaşi coordonată de prof. Claudiu Gorea

Locul III: Echipa formată din Olaru Alexandru şi Bunzeac Beatrice de la Liceul Teoretic "Vlad Ţepeş" Timişoara coordonată de prof. Silca Ivaşcu.

Categoria Clasele XI-XII:

Locul I: Echipa de elevi formată din Gurbai Bogdan, Popescu David şi Simu Mircea de la Colegiul Naţional ”Emanuil Gojdu” Oradea coordonată de prof. Nita Adrian.

Locul II: Echipa de elevi formată din Huszar Istvan, Ichim Bogdan-Andrei şi Paşcu Sergiu-Andrei de la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Petroşani, coordonată de Rolland Szedlacsek.

Locul III: Echipa de elevi formată din Titu Mircea şi Ditica Ciprian Florin de la Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" din Bucureşti coordonată de prof. Ispăşescu Smaranda