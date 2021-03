Call Of Duty a scos un infractor din ascunzătoare şi a dus la arestarea sa

Ofiţerii de poliţie din Birmingham, Anglia, au arestat un fugar înarmat când a încercat să cumpere Call of Duty: Black Ops Cold War. Arestarea s-a încheiat după o luptă violentă, dar niciunul dintre ofiţeri nu a fost grav rănit în timpul intervenţiei. Black Ops Cold War, cel mai recent joc din seria extrem de populară de shootere first person, a fost lansat în noiembrie anul trecut.

Potrivit unei postări pe Twitter a ABC News, poliţia din Birmingham, Anglia, a arestat un fugar după ce a încălcat carantina COVID-19 pentru a merge să cumpere Call of Duty: Black Ops Cold War.

