Asus ROG Claymore, tastatura mecanică de gaming solidă şi originală [TECH REVIEW]

E negră, cu striaţii maiaşe în relief, plăcute la atingere. Tastatura Asus ROG Claymore e formată din două bucăţi, pe care în cutie le găseşti separat, în două “pungi” din material textil, catifelat. Când le-am scos prima dată fiecare modul avea 2-3 taste căzute. Am asamblat clasic cele două părţi, adică bucata mică, cu numere şi operaţii matematice, pe dreapta.

Totuşi dacă ar fi s-o folosesc mai multă vreme, aş pune modulul în partea stângă, pentru a putea modifica volumul, în funcţie de necesităţi, fără să iau mâna de pe mouse. Acesta are butuc, sau rotiţă de volum, în zona superioară.

Faptul că tastatura e împărţită, îi avantajează pe cei cu birouri mici, ca mine. În gaming nu ai mare nevoie de modulul mic şi atunci câştigi la spaţiu. Un dezavantaj al acestui tip de prindere este că e imperfect. Adică se desface relativ uşor.

Lăsând la o parte partea de construcţie primară o să vă spun despre tastele de tip Cherry MX (red, balck, blue, brown) sunt comode, zgomotoase şi precise. Asus ROG Claymore are iluminare RGB care poate fi modificată în funcţie de preferinţe şi opţiune de sincronizare cu celelalte dispozite compatibile prin Asus Aura Sync.

Tastatura are 9 moduri presetate de iluminare, pe care le schimbi prin apăsarea săgeţilor (S,J,S,D). Prin apăsarea săgeţilor şi a tastei Fn se creşte sau scade intensitatea luminii pe taste. Prin programul dedicat de setare a tastaturii poţi obţine 6 profiluri de utilizator. Foloseşte de asemenea tehnologia NKRO, pentru ca toate comenzile tale să fie procesate de computer. Are taste dedicate pentru iluminare, bios, ventilaţie, overclocking etc.

Unele dintre aceste comenzi funcţionează doar dacă foloseşti o placă de bază Asus Rog . Găseşti linii în relief pe tastele F şi J, asta ajută atât în gaming cât şi l-a scris. Firul pentru conectarea la computer e detaşabil şi foloseşte mufe Micro-USB / USB. Tastatura cântăreşte 770 g şi are dimensiunile 360 x 145 x 45 mm.

Gaming cu Asus ROG Claymore: e la fel ca pe alte tastaturi, dar pare mai uşor. Modul în care decurge un joc în funcţie de folosirea tastaturii e subiectiv. E greu de comparat, dar pot spune că nu greşeşti cu ea, sau că singurele greşeli care apar ţi se datorează exclusiv. Scrisul e lin şi zgomotos.

Uneori în gaming sau scris tastele se desfac fără nici o explicaţie de pe tastatură şi asta m-a enervat de câteva ori. Din fericire se fixează rapid la loc, dar e un minus pentru produs.

Tastatura de gaming Asus ROG Claymore e ingenioasă, exactă şi scumpă, preţul ei e de circa 220 E pe piaţa din Romania. Dacă cauţi un produs de calitate superioară, ca să-ţi impresionezi prietenii, şi să funcţioneze precis în jocuri, l-ai găsit.