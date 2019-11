ASUS a anunţat plăcile de bază TRX40, compatibile cu procesoarele AMD Ryzen Threadripper (III) şi până la 256GB de memorie RAM

Alăturată chipsetului TRX40, cea de-a 3-a generaţie de procesoare Threadripper aduce pentru prima dată interfaţa PCI Express 4.0 pe desktop-urile high-end, dublând lăţimea de bandă pe un total de 64 de linii PCIe 4.0 pentru SSD-uri, plăci grafice şi echipamente Audio Video mai rapide. Fiecare slot PCIe şi M.2 de pe linia ASUS TRX40 are conectivitate PCIe 4.0 pentru maximum de lăţime de bandă, ceea ce înseamnă că fiecare placă de extensie pusă pe ASUS TRX40 va funcţiona la capacitatea maximă posibilă.



Pentru utilizatorii de desktopuri high-end, seriile TRX40 oferă patru canale de memorie pentru o cantitate de până la 256 GB memorie RAM întinsă pe opt sloturi. A treia generaţie de procesoare Threadripper menţine, de asemenea, suportul predecesorilor pentru memoriile ECC. Acest lucru le permite celor ce îşi construiesc un PC să ridice frecvenţa RAM la 3200 MHz şi chiar mai departe cu un impuls primit de la tehnologia exclusivă OptiMem III din ROG Zenith II Extreme.



ASUS a lansat câte o placă ROG sau ASUS TRX40 pentru fiecare tip de utilizator, de la profesioniştii care vor totul şi pasionaţii de jocuri însetaţi de performanţă la utilizatorii care îşi construiesc pentru prima dată un PC căutând experienţa ideală.





1. ROG Zenith II Extreme este dedicată utilizatorilor profesionişti şi celor mai pretenţioşi pasionaţi de jocuri. Placa urmăreşte un echilibru între puterea industrială şi iluminatul pe placul gamerilor. Panoul decorativ de deasupra scutului I/O are motiv holografic Infinity Lighting, în timp ce ecranul color LiveDash OLED poate afişa codurile POST, informaţii critice despre sistem sau o grafică anume. Capacul ROG Armor din aluminiu acoperă aproape toată partea din faţă, iar placa metalică întăreşte platforma pentru a susţine greutatea radiatoarelor masive şi a plăcilor de extensie.



Zenith II Extreme oferă un design VRM cu 16 trepte de alimentare, recomandat pentru overclocking. Radiatorul principal al VRM-ului de pe Zenith II Extreme utilizează două ventilatoare semi-pasive ce pornesc doar atunci când temperatura componentelor atinge 60 de grade C. Pentru a spori şi mai mult disiparea căldurii, o conductă de căldură se alătură radiatorului VRM principal cu un radiator termic auxiliar sub învelişul I/O. Un alt ventilator amplasat sub radiatorul chipsetului absoarbe căldura sloturilor M.2 principale şi a plăcii TRX40 însăşi, iar fluxul de aer ajută la menţinerea la temperaturi reduse a SoC VRM în timpul overclocking- ului memoriilor. Fiecare dintre aceste ventilatoare este suficient de inteligent pentru a funcţiona doar atunci când este necesar şi este controlat prin utilitarul Fan Xpert 4.

Capabilităţile extinse de stocare sunt oferite de cele cinci sloturi M.2 ale lui Zenith II Extreme, fiecare utilizând până la patru linii PCIe 4.0, cu trei sloturi direct pe placă şi două ce vin de la modulele DIMM.2 exclusive. Zenith II Extreme furnizează opt porturi SATA pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor de stocare masivă pe hard-disk. Reţelistica este un aspect esenţial pentru staţiile de lucru şi desktop-uri pentru că aceste sisteme implică adesea transferul unor cantităţi masive de date de la o maşină la alta.



Zenith II Extreme dispune de un trio de interfeţe de reţea. Un controler Intel I211-AT Gigabit Ethernet pune lucrurile în mişcare, însă controlerul Aquantia AQC-107 10GbE accelerează lucrurile şi face ca transferul mai multor TB să fie o chestiune de scurtă durată. Dacă n-ai acces la o conexiune pe fir, conectivitatea lui Zenith II Extreme cu suport Wi-Fi 6 Intel AX200 şi Bluetooth 5 ar trebui să fie satisfăcătoare.



Panoul din spate conţine un total de şapte porturi USB 3.2 Gen 2 cu tranzit de 10 Gbps, însă adevăratul plus îl reprezintă conectorul super-rapid USB 3.2 Gen 2x2 Type-C cu 20 Gbps lăţime de bandă. Placa de bază include o pereche de conectori frontali USB 3.2 Gen 2, patru porturi USB 3.2 Gen 1 şi trei conectori USB 2.0. Pe partea de sunet Zenith II Extreme utilizează un codec SupremeFX S1220, cuplat cu un DAC high-end ESS Sabre 32-bit. Pachetul audio include mai departe suport software pentru DTS Sound Unbound, oferind peisaje sonore profunde cu un sunet 3D precis bazat pe obiecte.





2. ROG Strix TRX40-E Gaming este placa de bază cu toate caracteristicile necesare unui desktop high-end, într-un format standard ATX cu opţiuni de personalizare, estetică cybertext şi ecran LiveDash OLED de 1.3 inci. Designul unghiular, se extinde către radiatorul M.2 şi capacul pentru circuitele audio, iar cea mai mare parte a plăcii este înnegrită astfel că arată excelent în orice nuanţă a iluminatului RGB LED. Noua placă Strix alimentează procesorul printr-un VRM cu 16 trepte cu două ventilatoare semi-pasive deasupra radiatorului pentru a menţine totul rece, chiar şi în timpul overclocking-ului.



Conectorii ProCool II şi pinii lor ajută la menţinerea unei alimentări stabile, furnizate către numeroasele nuclee ale lui Threadripper, păstrând conectorii reci, chiar sub sarcină. Placa oferă, de asemenea, o mulţime de opţiuni pentru dispozitivele de stocare şi periferice. Există trei sloturi M.2, fiecare legat la patru linii ale PCIe 4.0, precum şi opt porturi SATA montate spre marginea plăcii. Spre spate sunt opt porturi USB 3.2 Gen 2 cu 10 Gbps lăţime de bandă, incluzând unul Type-C, alături de alţi patru conectori USB 2.0 Type-A. Strix TRX40-E Gaming oferă conectori dedicaţi atât pentru pompe AIO cât şi pentru cele personalizate, alături de arsenalul standard de conectori pentru ventilatoare. Noua placă vine cu un trio de controlere de reţea. Adaptorul Wi-Fi 6 Intel AX200 cu Bluetooth 5 îşi reia rolul alături de puternicul controler Realtek Ethernet 2.5 Gbps împerecheat cu controlerul Intel I211-AT Gigabit Ethernet. Pentru cerinţele audio, Strix TRX40-E Gaming utilizează codecul SupremeFX S1220 alături de suportul DTS Sound Unbound.

3. Prime TRX40-Pro este o placă solidă pentru orice entuziast sau profesionist, care se ocupă cu editarea video şi randarea 3D ce beneficiază de puterea procesoarelor cu multe nuclee. Radiatorul VRM din aluminiu periat transmite căldura departe de subsistemul de alimentare cu 16 trepte care integrează Infineon TDA21462 , împerecheat cu bobine şi componente premium.



Prime TRX40-Pro include trei sloturi M.2, cu lăţime de bandă PCIe 4.0 x4. Cei care lucrează cu fişiere video de mari dimensiuni pot pune în RAID multiple dispozitive NVM Express (NVMe) pentru o lăţime de bandă I/O crescută şi redarea în zona lor de editare. Două dintre aceste sloturi stau sub un radiator dedicat pentru a preveni scăderea performanţei SSD-urilor în condiţii de încărcare ridicată. Al treilea slot M.2 poziţionează SSD-ul vertical pentru a profita de fluxul de aer din jurul soclului procesorului.



Selecţia de porturi USB de pe panoul din spate include trei conectori USB 3.2 Gen 2 Type-A şi un port reversibil USB 3.2 Gen 2 Type-C ce furnizează până la 10 Gbps pentru conectarea stocării externe rapide, interfeţei audio, controlerelor dedicate de editare video şi a altor dispozitive. Prime TRX40-Pro are, de asemenea, un set complet de conectori pentru ventilatoare şi pompe, controlaţi de utilitarul Fan Xpert 4.



Placa include, de asemenea, un soclu E-key M.2 2230 pentru cei care doresc să adauge un modul Wi-Fi. Conectivitatea cablată este furnizată de un port Gigabit Ethernet, susţinut de un chip Intel I211-AT. Codecul audio Realtek S1220 oferă calitate audio, ajutat de ecranarea EMI şi straturile PCB separate pentru canalele stânga şi dreapta pentru a menţine integritatea semnalului. Atunci când se vrea creşterea volumului, suportul DTS:X Ultra oferă sunetul 3D spaţial prin căştile şi difuzoare existente.

Principalele specificaţii: